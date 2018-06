„Das unvergessene Tor“: Ebay lässt Erinnerungen aufleben und bringt das berühmte Maracanã-Tor nach Hause

Ein emotionaler Spot, den Ebay und Jung von Matt produziert haben: Man sieht Rio, eine Lagerhalle, in der ein altes Tor steht, dazu hört man im Hintergrund den TV-Kommentator Tom Bartels: „Der kommt an – mach ihn…mach ihn…er macht ihn..Mario Götzeeee!“ In der 113. Minute schoss der das Siegtor. Ein magischer Moment. Was allerdings fehlt: Das magische Tor. Und hier beginnt die Rettunsaktion von Ebay.

Mit der Kampagne #Jubelsommer will Ebay zur WM Fans auf die Plattform aufmerksam machen. Es ist die erste Arbeit von Jung von Matt/Spree für die Plattform Ebay. Jung von Matt/Spree kümmert sich nun um die Social Media-Präsenz und produzierte den Spot für das Online-Auktionshaus. „Das Tor zu finden, die Verhandlungen, die richtige Transportbox und der Transport per Flugzeug… Wir hatten im Vorfeld natürlich schon Bilder des Tors gesehen, in einem dunklen, staubigen Keller des Maracanã Stadions. Aber es dann vor Ort ans Tageslicht zu holen, war ein echter Gänsehaut-Moment“, so erklärt es Sascha Eisenschink, Social Media Marketing Manager Ebay Deutschland gegenüber Horizont. Sinn und Zweck der ganzen Aktion: Nach der WM soll das Tor auf der Plattform versteigert werden – für einen guten Zweck.