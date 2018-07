Dafür zahlen Zuschauer gerne: Pay-TV und Video-Streaming locken Kunden mit kreativen Inhalten

Zwei Minuten brauchen die Urlauber in dem Video vom Festland bis nach Sylt – dank "Catapult Air". So heißt das fiktive Verkehrsunternehmen in einem lustig-skurrilen Spot, in dem das Sylt Marketing auf das Verkehrschaos auf der Insel aufmerksam machen möchte. In der Petition fordern sie das Ende des "Nadelöhrs Nord" und einen zweigleisigen Ausbau. mehr…