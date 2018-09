Werbeschmiede Jung von Matt gründet Tech-Ableger und startet mit einem Auftrag von Konzernriese Google

Zwei Tage Dmexco liegen hinter uns. Eine Zeit mit vielen Eindrücken, tollen Vorträgen, kreativen Ausstellern. Über 1.000 Aussteller aus 40 Ländern, mehr als 550 Speaker und insgesamt rund 41.000 Fachbesucher waren an beiden Tagen in Köln. Was nimmt man mit von dieser Messe? Was gab es für Kritikpunkte? Ein Rückblick mehr…