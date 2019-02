Was der Mobile World Congress 2019 zur Causa Huawei, 5G und IoT verraten könnte

Ein Beitrag von Christian Clawien, Director Digital Strategy bei fischerAppelt

Es wird heiß in Barcelona. Nicht nur, weil sich ein paar warme Tage andeuten, sondern vor allem wegen des letztjährigen Hauptsponsors: Huawei. Die chinesische Marke ist zwischen die Fronten geraten. Kommerziell immer erfolgreicher läuft sie Apple und Samsung in einigen Segmenten langsam den Rang ab. Ist aber auch umstritten. So sehr, dass einige Länder die neuen 5G-Netze gar nicht mit den Chinesen bauen wollen. Sicherheitsbedenken. Die vehement dementiert werden.

Auf der anderen Seite kommen die spannenden, aufregenden Devices immer öfter aus dem Reich der Mitte. Ob Leica-Kameras im Smartphone, das erste 5G-fähige Telefon oder faltbare Handys. Huawei kann stolz sein auf seinen raketenartigen Aufstieg. Und dennoch: Ein fahler Beigeschmack bleibt. Droht hier ein Technologiekrieg zwischen China und den USA? In Barcelona wird man dazu hinter vorgehaltener Hand und in einigen Keynotes sicher Zwischentöne lesen können.

5G, AI und Business-IoT

Doch nicht nur die Debatten um 5G werden die 100.000 Personen starke Konferenz beschäftigen. Auch die anderen Schlagworte, die uns schon länger beschäftigen, nehmen Raum ein. AI? Viel besprochen, aber spannend werden die neuen Use Cases sein, die einige Aussteller angekündigt haben. Auch Business-IoT wird wieder ein großes Thema. Zum Beispiel arbeitet die Telekom an nuSIM, einer integrierten SIM für IoT-Geräte.

Interessant auch der Bereich der Zulassungen und Prüfungen. Im vergangenen Jahr hat der TÜV Rheinland zwei neue Prüfeinrichtungen in Shenzhen sowie in Nürnberg eröffnet, in denen 5G/Wireless und IoT-Devices auf Herz und Nieren getestet werden.

Und während sich die klassische Telko-Branche feiert, findet nebenan Europas größter Start-up-Konkgress 4YFN statt. Den sollten Sie unbedingt besuchen! Schüler und Studierende stellen ihre Konzepte für eine vernetzte Welt vor.

Zetsche, Nadella & Co.

Auch die deutschen Konzerne lassen sich noch stärker sehen als im letzten Jahr. Dieter Zetsche von Daimler spricht im Podium mit Satya Nadella von Microsoft. VW wird sein vernetztes, digitales Ökosystem “WE” vorstellen. Die Deutsche Telekom ist gleich mit mehreren Ständen vertreten. Es wird also wieder spannend in diesem Jahr.

Ich halte Sie hier auf absatzwirtschaft auf dem Laufenden und über Instagram gibt es ebenfalls eine Woche lang das Neueste aus Barcelona.