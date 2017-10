Das Vitra Design Museum in Weil am Rhein untersucht und vermittelt Design in seinen unterschiedlichsten Ausprägungen. Der Fokus liegt dabei auf Möbel- und Interiordesign. Das Museum veranstaltet Ausstellungen und Workshops, produziert Publikationen und Miniaturen, verfügt über eine Sammlung, ein Archiv und eine Bibliothek. Die Wanderausstellungen werden in Museen weltweit gezeigt.