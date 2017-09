Verleihung der PSI Sustainability Awards: Das sind die Gewinner

Bei der dritten Auflage der PSI Sustainability Awards warteten 90 Nominierte auf die Verkündung der Sieger. Ausgezeichnet wurden die ökologisch, ökonomisch und sozial nachhaltigsten Produkte, Kampagnen oder Unternehmen der Werbeartikelbranche. Neben mehreren Auszeichnungen in acht festen Kategorien gab es auch zwei Sonderpreise, die an den Infuencer of the Year und das nachhaltigste Start-up vergeben wurden. Sponsoren der Awards sind KAHLA, Intertek und Touchmore. Partner ist darüber hinaus die Promo Alliance, die internationale Allianz zwischen PSI, ASI und Sourcing City.

Das sind die Preisträger

Kategorie 1: Economic Excellence

BIC Graphic Europe

Kategorie 2: Environmental Excellence

Schwan Stabilo Promotion Products

Kategorie 3: Social Excellence

Halfar System

Kategorie 4: Environment Initiative

Halfar System

Kategorie 5 : Social Initiative

Brand Addition

Kategorie 6: Sustainable Product

Fare Schirmwerk

Produkt: AOC-Mini-Taschenschirm ÖkoBrella

Kategorie 6: Sustainable Product – Product Set

BIC Graphic Europe

Produktset: BIC Evolution Ecolutions Set mit sechs Buntstiften

Kategorie 6: Sustainable Product – Product Line

Schwan-STABILO Promotion Products GmbH & Co. KG

Produktlinie: STABILO GREENLine

Kategorie 6: Sustainable Product – Writing Instuments

uma Schreibgeräte

Produkt: recycled PET PEN

Kategorie 6: Sustainable Product – Paper

Zettler Kalender

Produkt: Kalenderserie Agrar

Kategorie 6: Sustainable Product – Textiles

Samoa Regenponchos

Produkt: Bio-Regenponcho

Kategorie 7: Sustainable Campaign

EMSA

Sonderkategorie: #Infuencer of the Year

PF Concept

Sonderkategorie: Start up

Just so Clothing

Kategorie 8: Sustainable Company

Schneider Schreibgeräte