Twitter launcht Periscope Producer und startet mit Live-Event von Mc Donald’s

Twitter startet mit Periscope Producer ein neues Tool, mit dem Werbepartner und Marken ab sofort professionell produzierten Video Content live auf Periscope und Twitter teilen können. Mit Periscope Producer ist es möglich, Streams direkt mit professionellem Equipment zu broadcasten. Dies ermöglicht zum Beispiel den Einsatz mehrerer Kameras und Live-Schnitt.

McDonald’s Deutschland nutzt Periscope Producer für Live-Stream

“Menschen die Möglichkeit zu geben, professionell produziertes Live-Video über Periscope zu streamen, war immer Teil unserer Vision. Dies ermöglicht völlig neue Inhalte, die jeder weltweit live mitverfolgen kann”, so Kayvon Beykpour, CEO von Periscope. “Egal ob tägliche Shows, Events oder anderer Live-Video Content. Mit Periscope Producer können Kreative jetzt hochqualitativ produzierte Live-Videos über einen einzigen Tweet mit ihrem Publikum teilen.”

McDonald’s Deutschland nutzt zum Beispiel das Tool und veranstaltet am 15. Oktober mit „Live@McDonald’s“ ein nationales Social Media- und Live-Event. Zuschauer können dann eine 12-stündige Show live auf den Social Media-Kanälen verfolgen. Auf Twitter setzt McDonald’s hierbei erstmals in Deutschland auf die Werbeform „First View“ in Kombination mit einem Periscope Live-Stream. Für diese Übertragung kommt – ebenfalls erstmals in Deutschland – Periscope Producer zum Einsatz. Thomas de Buhr, Managing Director Twitter Deutschland, meint, „Wir sind immer interessiert daran, mit unseren Partnern neue Wege zu gehen, um das bestmögliche Werbeprodukt für sie zu entwickeln. First View und Periscope garantieren McDonald’s Deutschland einen starken Markenauftritt auf Twitter. McDonald’s zeigt hier den richtigen Innovationswillen, um Zielgruppen wirksam auf Twitter anzusprechen.“

Weltweite Nutzung

Weltweit nutzten Twitter-Partner Periscope Producer bereits in ersten Live-Projekten, wie z.B.: Louis Vuitton (mit über 600.000 Zuschauern), ABC’s Dancing with the Stars, The News & Documentary Emmy Awards, Walt Disney Studios oder XBox UK.