Top-Thema der Woche: Stimmungshoch bei den deutschen Verbrauchern hält an

Top 1: Konsumklima in Deutschland weiter im Aufwind

Das Stimmungshoch bei den deutschen Verbrauchern hält auch im Juni dieses Jahres an. Sowohl die Konjunktur- als auch die Einkommenserwartung und die Anschaffungsneigung legen zu. Für den Monat Juli prognostiziert GfK eine Steigerung des Konsumklimas gegenüber dem Vormonat um 0,2 Zähler auf 10,6 Punkte. Die Bundesbürger sehen die heimische Konjunktur auch zu Beginn des Sommers in exzellenter Verfassung. Dies belegt der deutliche Anstieg der Konjunkturerwartung im Juni auf ein Drei-Jahres-Hoch. Die Einkommenserwartung legt moderat zu und klettert sogar auf den höchsten Stand seit der Wiedervereinigung. Davon kann auch die Konsumneigung mit moderaten Zuwächsen profitieren.

Die Verbraucher gehen davon aus, dass der Aufschwung in Deutschland trotz weltwirtschaftlicher Risiken an Dynamik gewinnt. Ein schwacher Euro, niedrige Ölpreise sowie die expansive Geldpolitik der Europäischen Zentralbank sorgen dafür, dass der Konjunkturmotor immer besser in Schwung kommt. Auch die Verunsicherung durch mögliche Handelsbeschränkungen der US-Regierung sowie die beginnenden Brexit-Verhandlungen können dieses Bild derzeit nicht trüben. Neben den Verbrauchern zeigen sich aber auch die Wirtschaftsexperten zu-nehmend optimistischer. So hat das ifo-Institut vor kurzem seine Prognose für das BIP in diesem Jahr um 0,3 Prozentpunkte von 1,5 auf 1,8 Prozent angehoben. Neben der guten binnenkonjunkturellen Entwicklung erklärt dies das ifo-Institut mit der weltwirtschaftlichen Belebung, von der Deutschland als Exportnation in besonderer Weise profitieren dürfte.

2. Die Erfindung der Woche: Amazons Kleiderschrank

Kleidung bestellen war bei Amazon bisher, nun ja, zum Teil etwas nervig. Bekam man doch manches Teil einzeln vom jeweiligen Händler zugesandt und musste es dann mühevoll an diesen zurücksenden. Das will der Handelsriese jetzt ändern und testet in den USA „Prime Wardrobe“ – eine Box, die alle im Netz ausgewählten Kleidungsstücke enthält. Ab drei Artikeln ist der Spaß kostenlos, bezahlt wird nur, was behalten wird. Beim Kauf mehrerer Stücke lockt Amazon zusätzlich mit Rabatten. Alle Infos zum Thema finden Sie hier.

3. Die Kampagne der Woche: Fritz Kola

Am 7. und 8. Juli findet in Hamburg der G20-Gipfel statt. Die fritz-kulturgüter GmbH will mit der neuen Kampagne „mensch, wach auf!“ Menschen in Hamburg und ganz Deutschland dazu aufrufen, gewaltfrei aktiv zu werden und ihre Meinung zu äußern. „Was mir wichtig ist: Mund aufmachen und Haltung zeigen. Für einen friedlichen G20-Gipfel und dass bedeutsame Themen wie soziale Ungerechtigkeit, Umweltzerstörung und Ausbeutung keine Randthemen bleiben,“ sagt Geschäftsführer Mirco Weigert.

Die Kampagne wurde von Blood Actvertising entwickelt, die Illustrationen stammen von den Hamburger Künstlern Suto Suto.Kritisiert werden damit „alle Politiker, die vor den Missständen dieser Welt die Augen verschließen, anstatt etwas zum Positiven zu verändern“, erklärt das Hamburger Unternehmen fritz-kulturgüter GmbH in einer Pressemitteilung. Begleitet wird die Kampagne von Edgar-Cards, die seit dem 22. Juni ausliegen und ebenfalls die drei schlafenden Politiker zeigen. Weiterhin liegen Protestschilder und Poster mit #menschwachauf in Kiosken und im Handel aus und können dort gratis mitgenommen werden.

Top 4: Thema der Woche: Ehe für Alle

Das Thema „Ehe für alle“ bestimmt seit zwei Tagen die politischen Diskussionen im Netz. Die AfD twitterte dazu am Mittwoch ein Foto von fünf Personen mit der Überschrift: „Das ist eine Familie.“ Twitter-Nutzer antworteten in kürzester Zeit mit zahlreichen witzigen Eigenkreationen zum Thema Familie. Der Bundestag wird an diesem Freitag über die „Ehe für alle“ entscheiden. Die Alternative für Deutschland (AfD) positionierte sich in der Debatte, die zurzeit im Netz geführt wird, deutlich zu dem Thema und twitterte folgendes Foto:

In Windeseile wurden daraufhin zahlreiche Familienfotos als Antwort an die Partei veröffentlicht:

Mein Vater erzieht drei Töchter seit vier Jahren alleine, ist selbstständig, gesund und überglücklich. Ist das keine #Familie? #woistdiemama pic.twitter.com/blWeeLx5aF — Liesa (@LiesaWolf) June 28, 2017

Uih, stimmt. Das ist Katrin mit Ihrer Frau Sarah & dem Leihvater ihrer zwei Kinder.👍das ihr so progressiv denkt,#AfD Hätte ich net gedacht🤣 pic.twitter.com/lD3dHoORqy — Merisistance (@Merilsell) June 28, 2017

Hier gibt es alles rund um das Thema „Ehe für Alle“.