SXSW Reporter-Diary: 24 schlaflose Stunden – Welcome to Austin

Was natürlich an der Aufregung liegt, aber auch am Rhythmus. Um 09.50 Uhr hebt unsere Maschine vom Frankfurter Flughafen in Richtung Houston ab – zehn Stunden dauert die erste Etappe, bevor mich ein Anschlussflug letztlich nach Austin bringt.

Der Trip von Frankfurt nach Houston sollte was besonderes sein: Der Veranstalter hat den Flug zum Event gemacht, an Bord des A380 halten Digital-Experten und Entrepreneure Keynotes, die sich jeder Gast auf sein eigenes Gerät streamen kann. Innovative Idee, dachte ich. War es auch. Einziges Manko: Der übliche Wifi-Hotspot, mit dem ich mir die restliche Zeit vertreiben wollte, schmierte ab. Man kann halt nicht alles haben.

Der erste Tag in Austin endet nach der langen Anreise und zwei Get-togethers der Kollegen von Handelsblatt und WirtschaftsWoche (MEEDIA gehört zur Handelsblatt Media Group) letztlich doch noch mit einem Erfolgserlebnis: Mit meinem Badge für die am Freitag so richtig startende SXSW – see you tomorrow!