Studie: Wie stark ist die Customer Experience auf Ihrer Marken-Website?

Marken müssen, um den Konsumenten zu verstehen und individuell anzusprechen, näher an ihm dran sein. Das möchte die Studie „Digitale Erlebniswelten – Customer Experience (CX) auf der eigenen Marken-Website“ von SocialMedia Institute (SMI), Voycer und absatzwirtschaft herausfinden. Customer Experience und Customer Centricity sind die Schlüssel zum Erfolg. Damit schaffen Brands für Konsumenten entlang der Customer Journey Erlebniswelten und können ihn von der Inspiration bis zur Kaufentscheidung stärker an sich binden.

Dabei benötigen Marken klare Strategien. Nur so begeben sie sich nicht langfristig in die Abhängigkeit der großen digitalen Plattformen wie Facebook, Amazon & Co.. Denn diese setzen selbst als wichtigsten Erfolgsfaktor auf die Kundenbeziehung und bauen ihre Geschäftsmodelle als sogenannte „Walled Gardens“ aus, die der Konsument idealerweise nicht mehr verlässt.

Die eigene Marken-Website wird immer wichtiger

Sie ist meist die einzige Online-Präsenz im Besitz der Marke. Nur hier gehören ihr Adressen, Daten und Insights, um die Kundenbeziehung proaktiv zu pflegen, anstatt austauschbar auf externen Plattformen präsent zu sein. Doch wie gestalten Marken Ihren Auftritt als attraktive, digitale Erlebniswelt? Und wie differenzieren sie sich gegenüber dem Wettbewerb in immer transparenter werdenden digitalen Märkten?

Walled Gardens bezeichnen geschlossene Plattformen oder Ökosysteme, in denen ein Dienstanbieter alle Angebote (Applikationen, Medien und Inhalte) steuert und den Zugriff auf Anwendungen reguliert. Beispiele für Walled Gardens sind Anbieter wie Google, Facebook oder Amazon.

Diese Studie analysiert, ob Markenauftritte den Anforderungen des modernen Konsumentenverhaltens gerecht werden. Inwiefern Interaktionen, Austausch, Kaufempfehlungen, Bewertungen, Rat und Feedback von Kunden an Kunden bestehen oder geplant sind und welchen Beitrag sie zur konsequenten Kundenorientierung leisten.

Die Macher der Studie

Das SocialMedia Institute (SMI) ist ein unabhängiges Beratungsunternehmen mit Sitz in Stuttgart, das sich auf die Umsetzung von Social-Media-Strategien in und für Unternehmen und Institutionen konzentriert.

Die Voycer AG bietet Engagement-Plattformen für das Customer-Experience-Management auf der eigenen Marken-Website. Damit stärken Marken ihre Kundenbeziehungen und erhöhen die Kaufwahrscheinlichkeit. Zu den Kunden von Voycer zählen namhafte Marken wie der ADAC, innogy und uvex.

Die absatzwirtschaft ist Deutschlands auflagenstärkstes Monatsmagazin für Marketing. Zur Zielgruppe zählen Marketing-Entscheider, Geschäftsführer und Marketing-Vorstände.

