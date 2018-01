„Storytelling ist Joketelling“: Diese Videos zeigen, wie bedeutend Geschichten erzählen für Unternehmen ist

Von

Die Anforderungen an Geschichtenerzähler steigen vor allem deshalb weil es immer mehr Geschichten gibt die um unsere Aufmerksamkeit buhlen. Woher also wissen, wie man an die Sache mit dem „guten Storytelling“ herangeht? Diese sechs Videos geben einen Hinweis darauf, was wirklich wichtig ist.

Video 1: Mach einen Witz

Andrew Stanton ist Regisseur und Drehbuchautor bei Pixar. Man kennt seine erfolgreichsten Filme “Findet Nemo” und “Wall-E”. Stanton zeigt, wie man gute Geschichten und Vorträge beginnt – und startet mit einem Witz.

Video 2: Simpel wie ein Vlog

Chris Do ist ein Emmy Award Gewinner, Gründer und CEO von Blind, Inc.Blind Inc. st eine Markenstrategie Designberatung. Do teilt seine fünf Tipps, wie man eine Geschichte erzählt. Was macht eine großartige Geschichte aus?

Video 3: Von der schreibenden Zunft lernen

Julian Friedmann ist Joint Managing Director der Blake Friedmann Literary Agency in London, die weltweit 200 Buch- und Drehbuchautoren vertritt. Er war der erste UK-Koordinator des Media-Programms der Europäischen Union, EAVE, ein Programm für die Ausbildung von Produzenten. Er erzählt in seinem Vortrag, was Unternehmen von Autoren lernen können und wie sie Storytelling zu etwas spannendem machen.

Video 4: Der Nutzen einer Story

David JP Phillips ist ein internationaler Referent, Autor und Coach. Seine Vorträge basieren auf auf Neurowissenschaften und Biologie. Man kennt ihn durch sein Seminar „Wie man den Tod vermeidet“, das er 2015 bei TEDxStockholm gehalten hatte. In seinem neuen Vortrag geht er der Frage nach: Warum ist Storytelling so mächtig? Und wie nutzen wir es zu unserem Vorteil?

Video 5: Der Master

Robert McKee ist Lehrer für kreatives Schreiben und ist vor allem durch sein Seminar „Story“ an der University of Southern California, und sein gleichnamiges Buch über das Drehbuchschreiben hinaus bekannt. Ebenso betreibt McKee unter dem Namen Storylogue eine Webseite zur Ausbildung von Autoren.

Video 6: Von der Straße aufheben

Andrea Gibbs ist eine Schauspielerin, ein Komikerin und die Gründerin von Barefaced Stories –Barefaced Stories bietet einige der weltbesten Soloracteure und Comedians an. In Gibss Geschichte beim TED, der alljährlichen Innovations-Konferenz in Kalifornien, geht es eigentlich nur um die aufblühende Liebe zwischen Ihr und dem Postboten. Doch die Story zeigt, warum die besten Geschichten auf der Straße liegen und man sie nur aufheben muss.