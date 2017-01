Schon 150 Millionen Stories-Nutzer: Jetzt rollt Instagram ein neues Werbeformat aus

Welche Werbepartner ziehen ab dem 13. Januar ins RTL-Dschungelcamp ein? Marken wie Pick Up, McDonald’s und Rewe wollen im Rahmen des Busch-Wahnsinns werben. Und greifen rund um Ekel-Prüfungen und Gruppendynamik tief in die Marketing-Trickkiste. Vermarkter IP Deutschland verkaufte einen klassischen Werbespot so teuer wie noch nie seit Start im Jahr 2004. Ein Ende der Dschungel-Euphorie ist also nicht zu erkennen.Von Linda Gondorf mehr…