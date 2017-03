Projekte mit spezieller Agentursoftware verwalten

Bei Revolver Solo handle es sich um eine integrierte Firmen-Lösung für alle, die mit Projekten arbeiten, sodass sie sich beispielsweise als vollwertige Agentursoftware einsetzen lasse. Die Software sei auf Einzelplatz-Anwender zugeschnitten, also für Selbstständige und Einzelunternehmen geeignet. Sollte der jeweilige Betrieb jedoch wachsen, sei ein Umstieg auf eine Revolver-Mehrplatzlösung möglich.

Mit einer neuen Zeiterfassungs-Konsole könnten Anwender die geleisteten Stunden in Sekunden zusammenklicken. Dazu bräuchten lediglich der Kunde sowie das dazugehörige Projekt gewählt und die Leistung eingefügt werden. Daraufhin würden in der rechten Spalte alle Stunden in einer Kalender-Ansicht erscheinen. Der Design-Modus ermögliche darüber hinaus, alle Ausdrucke frei zu gestalten. Schriften, Gestaltung und Inhalte ließen sich daher beliebig einstellen.

Der Einführungspreis für Revolver Solo betrage 69 Euro zzgl. MwSt. (82 Euro brutto), wobei dieser nur so lange gelte, wie die deutsche Nationalmannschaft im großen Fußball-Turnier der Weltmeisterschaft 2010 bleibt. Anschließend würde die Software für 99 Euro zzgl. MwSt. (118 Euro brutto) angeboten.

www.revolver.info