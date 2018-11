Neuer Rekord am Singles Day in China: Alibaba Group erzielt eine Milliarde in zwei Minuten

Der Singles Day am 11. November galt in China unter Studenten ursprünglich als eine Art Anti-Valentinstag für Alleinstehende, weil das Datum nur aus Einsen besteht. Vor acht Jahren begann dann Alibaba, seinen Kunden an dem Tag für 24 Stunden hohe Preisnachlässe zu gewähren. Zahlreiche Konkurrenten folgten dem Beispiel, wodurch der jährliche Singles Day zur großen Rabattschlacht wurde. Viele Kunden in China warten auf den Singles Day und schieben geplante Großeinkäufe bis dahin auf.

Milliardenhoher Verkaufsrekord

Heute, bei der bereits zehnten Auflage des Single´s Day, hat die Alibaba Group nach eigenen Angaben in der ersten Stunden des insgesamt 24-stündigen Shopping Events ein Brutto-Warenvolumen (GMV) von zehn Milliarden US-Dollar erwirtschaftet. Allein in den ersten zwei Minuten des Singles Days, der um Mitternacht begann, setzte Alibaba schon Waren im Wert von 1,27 Milliarden Euro ab, wie die Nachrichtenagentur Xinhua berichtete.

Anstieg von 27 auf 180.000 Händler

„Ganz im Sinne unserer New-Retail-Strategie werden wir beim diesjährigen Global Shopping Festival erneut beweisen, wie der Online-Handel auch den stationären Handel beflügeln kann. Rund 100 Hema-Lebensmittelgeschäfte, 400 Supermärkte der Kette RT, 62 Intime Shopping Malls, aber auch 222 Easyhome-Einrichtungsgeschäfte werden sich beteiligen, die Lebensmittel-Lieferplattform Ele.me liefert in elf chinesischen Städten Starbucks-Kaffee, und rund 50.000 lokale Unternehmen werden auf Alibabas Plattform Koubei Dienstleistungen von Catering bis hin zu Schönheitsbehandlungen oder Karaoke anbieten. Ein besonderes Erlebnis werden auch die 200.000 Tante-Emma-Läden in China sein, die in Alibabas Ling Shou Tong (LST)-Netzwerk eingebunden sind, und zum Global Shopping Festival Verkaufsaktionen anbieten“, sagt Karl Wehner, Geschäftsführer der Alibaba Group in Deutschland, Österreich, Schweiz, Türkei und Osteuropa. Nach zehn Jahren sei es zudem an der Zeit für einen Rückblick: „2009 haben 27 Händler am Singles Day teilgenommen und der Umsatz betrug etwa zehn Millionen US-Dollar. 2017 waren es rund 140.000 Händler, für 2018 erwarten wir 180.000 Händler – wenn Online und Offline so effizient zusammenarbeiten, entsteht Großartiges“, so Wehner weiter.

Der Singles Day 2018 in Zahlen: