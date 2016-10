Neue Studie: Die Herausforderung und der Status des Customer Touchpoint Managements

Unbestritten gilt das Customer Touchpoint Management (CTM) als ein zentraler Faktor für den Unternehmenserfolg. Die Relevanz des CTM ist von 34 Prozent im Jahr 2012 auf satte 73 Prozent in 2016 gestiegen. Doch die professionelle Ausgestaltung des CTM ist mit 35 Prozent nach wie vor erschreckend gering. In der Gemeinschaftsstudie von ESCH. The Brand Consultants und absatzwirtschaft wurden Herausforderungen und Status des Customer Touchpoint Managements (CTM) und der Customer Experience Orientierung in Unternehmen untersucht. Fünf zentrale Stolpersteine behindern dabei den Weg zu einem professionellen Kontaktpunktmanagement:

1. Silodenken als Bollwerk

Interne Strukturen und Prozesse sind meist festgefahren. Die prozessuale Verankerung des CTM hat sich verschlechtert.

2. Die Zahl der Kontaktpunkte explo diert

Heute gehen die Befragten von durchschnittlich 221 Kontaktpunkten aus. Doch viele Manager unterschätzen das CTM immer noch drastisch.

3. Die Unternehmen verlieren den Kontakt zum Kunden

Den Wechsel zwischen Online- und Offline-Kontakten in der Kundenreise erfassen nur 33% der Befragten.

4. Die Customer Centricity

Diese Thema wird heiß diskutiert, aber nicht gelebt: Die Studie offenbart eine eher halbherzige Kundenorientierung: Über ein Drittel der befragten Unternehmen macht sich in Bezug auf ihre Kontaktpunktgestaltung kaum Gedanken über die Bedürfnisse der Kunden.

5. Eine fundierte Performance-Messung findet nicht statt

46 Prozent des Marketingbudgets fließen in für Kunden irrelevante Kontaktpunkte und werden damit aus dem Fenster geworfen.

Fazit: Ein professionelles CTM zahlt sich aus.

Die Wirkung des Managements von Kontaktpunkten auf zentrale Unternehmenskennzahlen ist eindrucksvoll. Ein Vergleich von Unternehmen mit hohem gegenüber Unternehmen mit niedrigem Professionalitätsgrad im CTM zeigt: Der Umsatz kann um 22 Prozent gesteigert, die Kosten zugleich um 16 Prozent gesenkt werden und die Kundenzufriedenheit ist um 35 Prozent, die Markenbekanntheit um durchschnittlich 29 Prozent höher als beim Wettbewerber, der sein Kontaktpunktmanagement nicht im Griff hat. Es lohnt sich einen Gang hoch zu schalten und die beschriebenen Herausforderungen des CTM systematisch durch gezielte Maßnahmen anzugehen.