„Milch muss aus einem Euter kommen“: EuGH entscheidet gegen Namen wie Tofubutter, Pflanzenkäse oder Veggie-Cheese

Von

Die höchsten Richter der EU haben entschieden, dass Käse, der kein Käse ist – also Lebensmittel aus zum Beispiel Tofu-Produkten – nicht so bezeichnet werden darf. Die Richter verwiesen auf Regelungen im europäischen Recht, wonach Milchprodukte vom Tier stammen müssen. Und Milch ist laut Verordnung ein Erzeugnis, das durch Melken gewonnen wird – nicht durch Ernten. Daran ändern auch Wortkombinationen nichts. Doch Ausnahmen gibt es weiterhin: So dürfen traditionelle Produkte wie Mandelmilch oder Kokosmilch weiter so heißen. Denn hier geht es um „Erzeugnisse, deren Art aufgrund ihrer traditionellen Verwendung genau bekannt ist“ oder bei denen „die Bezeichnungen eindeutig zur Beschreibung einer charakteristischen Eigenschaft verwandt werden“.

Auslöser ist eine Klage gegen ein Unternehmen

Hintergrund ist eine Klage gegen das Unternehmen Tofutown aus Wiesbaum in der Eifel. Sie nennen ihre rein pflanzlichen (vegane) und vegetarischen Produkte „Veggie-Cheese“ oder „Cream“. „Der Verbraucher weiß, dass er eine pflanzliche Alternative zu einem klassischen Tierprodukt kauft, wenn das Produkt als „veggie“, vegetarisch, vegan oder pflanzlich gekennzeichnet ist oder direkt der Pflanzenname (Mandelmilch, Sojamilch etc.) vorangestellt ist“, meint Tofutown-Anwalt Michael Beuger. Doch das sahen die Richter anders. Und auch der Deutsche Bauernverband fordert: „Da (…) zunehmend vegetarischer und veganer Fleisch- und Wurstersatz mit Begriffen wie Schinken oder Schnitzel“ auf den Markt komme, müsse der Gesetzgeber die Regeln auch hier verschärfen. So sollen auch Bezeichnungen wie „Vegetarisches Schnitzel“ oder „Vegane Frikadelle“ die Verbraucher in die Irre führen und verunsichern – das glaubt zumindest der Bundesminister für Ernährung und Landwirtschaft Christian Schmidt und erzählte im Interview mit der „Bild“-Zeitung, dass er eben solche Fleischbezeichnungen für vegetarische und vegane Produkte verbieten will.

Reaktionen aus dem Netz

Der EuGH entscheidet, veganer Käse darf nicht "Käse" genannt werden, weil das die Verbraucher täuschen könnte. Währenddessen, im Supermarkt: pic.twitter.com/CgJGopyhFL — Ralph Ruthe (@ralphruthe) June 14, 2017

Da ist etwas über 100(!) Jahre im deutschen Sprachgebrauch und dann weint der kleine Milchbauer, dass das Verbrauchertäuschung sei. #EuGH pic.twitter.com/G7FipuoOfi — Vera (@goreinrut) June 14, 2017

Käsekästchen ab sofort nur noch mit richtigem Käse spielen #EUgh #Käse — Torwartsson (@Torwartsson) June 14, 2017

Jedes Jahr sterben Mio Menschen weil sie nicht's zu Essen haben! Und in Europa streitet man ob vegane Produkte "Käse" heißen dürfen. 👏 #EuGH — Sam (@SamZander_) June 14, 2017

Was machen wir jetzt mit der Sonnenmilch? #EuGH — Diabolchen (@diabolonica) June 14, 2017

Ich bin intellektuell in der Lage "Tofukäse" von tierischem Käse zu unterscheiden. Auch wenn mir das #EuGH das nicht zutraut … — Swashbuckler (@hagen_hoppe) June 14, 2017

Das kann man, als Kunde nun auch wirklich nicht ahnen, dass es sich hierbei um pflanzliche Produkte handelt! #EuGH pic.twitter.com/Ay80O6z8Zs — Julia 🌈 (@JuliBaum_) June 14, 2017