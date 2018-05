Microsoft-Gründer Bill Gates adelt Tech-Konkurrenten: „Apple ist ein großartiges Unternehmen“

Von Nils Jacobsen

Alles läuft für Apple. Sechs Tage in Folge steigt die Aktie des Techpioniers nun schon: zunächst wegen stärkerer Quartalszahlen als erwartet, dann wegen massiven Aktienkäufen von Großinvestor Warren Buffett und am Ende noch jeder Menge warmer Worte vom „Orakel aus Omaha“.

Lohn der Sechs-Tages-Rally: Apple notiert bei inzwischen über 185 Dollar nicht nur erneut auf neuen Allzeithochs, sondern hat in den vergangenen sechs Handelstagen so massiv an Wert gewonnen wie seit neun Jahren nicht mehr – nämlich enorme 110 Milliarden Dollar, wie das Finanzportal Marketwatch vorrechnet.

Buffett würde gerne noch mehr Apple-Aktien kaufen

Mit einer Marktkapitalisierung von 940 Milliarden Dollar fehlen Apple inzwischen lediglich noch 6 Prozent zur magischen Bewertungsmarke von einer Billion Dollar.

Geht es nach Warren Buffett, dürfte selbst da noch nicht Schluss sein, denn der erfolgreichste Investor aller Zeiten scheint einen unstillbaren Appetit auf das Kultunternehmen mit dem angebissenen Apfel-Logo zu haben. Er besitzt inzwischen 5 Prozent an Apple, würde am liebsten aber 100 Prozent besitzen, so überzeugt sei er vom iKonzern, vertraute der 87-Jährige CNBC gestern an.

Buffett on his Apple stake: We currently own about 5% of the company, "but I'd love to own 100% of it" https://t.co/9SiIuaXfCo pic.twitter.com/A3zsAQfpPu — CNBC Now (@CNBCnow) May 7, 2018

Bill Gates: „Apple ist ein großartiges Unternehmen“

Ebenfalls voll des Lobes für Apple ist inzwischen ein einstiger Erzrivale. Microsoft-Gründer Bill Gates, über Jahrzehnte der introvertierte Antagonist zu Apple-Chef Steve Jobs, pries den iPhone-Hersteller gestern ebenfalls gegenüber dem US-Finanzsender.

„Apple ist ein großartiges Unternehmen, und seine Bewertungsmultiple ist noch nicht einmal hoch „, erklärte der 62-Jährige – ein rarer Satz nach Jahrzehnten der erbitterten Konkurrenz. Mehr noch: „Die führenden Tech-Unternehmen fahren aktuell enorme Gewinne ein, aber Apple befindet sich in der besten Position“, stellte Gates fest.

Surprising sentence from Bill Gates, the co-founder of a different top tech company: "The top tech companies do have a very strong profit position right now but Apple has the most of all." https://t.co/I9WYWWzoVO — Shira Ovide (@ShiraOvide) May 7, 2018

Seinen Milliardärsfreund Warren Buffett beglückwünschte Gates zu seinem umfangreichen Apple-Investment. „Warren (Buffett) hat hier großartig nachgedacht. Es geht ja nicht um ein spekulatives Tech-Unternehmen, das Geld verliert.“ Tatsächlich ist Apple mit Abstand der profitabelste Konzern der Welt, der allein im vergangenen Quartal 13,8 Milliarden Dollar verdient hat.