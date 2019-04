Marken-Award 2019 – Die Finalisten: Geschickt gekontert mit der BVG

Bis zur Verleihung des Marken-Award am 21. Mai in Düsseldorf stellen wir in loser Folge die zehn Finalisten in fünf Kategorien vor. Heute: Mit kreativen Ideen und digitalen Services poliert die BVG (Berliner Verkehrsbetriebe) ihr Image auf und wird zur Kultmarke der Hauptstädter. Damit ist das Unternehmen in der Kategorie „Beste digitale Markenführung" nominiert.