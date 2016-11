Künstliche Intelligenz: Google wird Ihr persönlicher DJ

Von

Passend zum Release von Amazon Music Unlimited trumpft auch Googles Musikdienst Play Music mit einer Neuerung auf. Künftig sollen Googles Musikempfehlungen personalisierter denn je werden. Denn „durch Kombination aus verschiedenen Dingen wie Orten, Aktivitäten, Gewohnheiten und Wetterbedingungen, in Verbindung mit maschinellem Lernen und Googles Wissen über Musik und die Welt“, habe Google eine Lösung entwickelt, seinen Nutzern immer passende Lieder zu empfehlen. Dies teilt der Produkt-Manager für Play Music Elias Roman in einem Blogeintrag mit. Somit erkenne Google, ob jemand beispielsweise „gemütlich auf dem Sofa oder (…) im Flugzeug sitzt“ und kann zur Situation passende Lieder vorschlagen wie „motivierende Fitness-Musik“ auf dem Weg ins Sportstudio oder „ruhige Klänge“ in der Bibliothek. Dafür nutze Google die gleichen kontextuellen Tools, auf denen auch andere Google-Produkte basieren. Auch die Optik der Startseite passe sich an die Vorlieben der Hörer an und zeige nur die Songs, die am besten zur Situation passen.

Vielleicht möchte Google sich mit seinen personalisierten Empfehlungen vom Konkurrenten Amazon abheben, der vor allem mit der intuitiven Alexa-Sprachsteuerung bei seinen Hörern punkten will. Der Sprachassistent funktioniert in Verbindung mit dem Lautsprecher Echo, dem man neben Anweisungen wie „Alexa, spiele Justin Biber” auch Fragen wie „Alexa, wie heißt dieser Song?“ stellen kann. Auch Spotify ist seit langem für seine ausgefeilten Musikempfehlungen bekannt.