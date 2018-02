Verrückte Aktion - aber ein Schritt in die Zukunft der Raumfahrt. Elon Musk schießt an diesem Dienstag seine Rakete ins All. Die Falcon Heavy hat 27 Triebwerke, die eine Nutzlast von fast 64 Tonnen in den erdnahen Orbit bringen können. Der Start ist für 19:30 Uhr deutscher Zeit vorgesehen.