Jürgen Klopp ist besterinnerter Markenbotschafter 2016

Kult-Trainer Jürgen Klopp verteidigt mit einem Erinnerungswert von rund sieben Prozent im Jahr 2016 (siehe Tabelle, zum Vergrößern anklicken) hartnäckig den Spitzenplatz unter den besterinnerten Testimonials. Bereits 2014 konnte er sich als König unter den Werbegesichtern rühmen – der Erinnerungswert lag hier bei 7,6 Prozent –, bis ihn ein Jahr später Bully Herbig vom ersten Platz kickte.

Besonders bekannt ist Jürgen Klopp, weil er als Markenbotschafter für Opel in zahlreichen Spots zu sehen ist. Weiterhin unterhält der Coach des englischen Traditionsklubs FC Liverpool Testimonialverträge mit der Deutschen Vermögensberatung, Warsteiner und Philips. Seit Ende 2016 ist er zudem für den Sportartikelhersteller New Balance Football aktiv, was allerdings wenig überraschend war, da New Balance seit 2015 Ausrüster des FC Liverpool ist.

Klopp, ein alt bekanntes Gesicht

Als Werbegesicht bekannt ist „Kloppo“ schon lange. So warb er unter anderem 2006 als damaliger Trainer des FSV Mainz 05 für Ferreros Cerealien-Riegel Kinder Country oder 2009 für die Zwiebackmarke Brandt Minis. 2009 verpflichtete ihn zudem die Volks- und Raiffeisenbanken als Werbebotschafter. Weiter auf der Liste seiner Kampagnenhistorie stehen die Kleistermarke Metylan von Henkel, der italienische Ausrüster Kappa oder Mitsubishi auf Seat.

Neuer im Rücken

Dicht auf auf den Fersen ist Klopp der Nationaltorwart Manuel Neuer. Er übertraf Klopps Erinnerungswert von 8,3 Prozent im Oktober vergangenen Jahres deutlich mit 11,9 Prozent. Dennoch brachte Neuer es im Gesamtjahr 2016 nur auf sechs Prozent. Seine Dienste leistet Neuer, den im Vergleich zum rauen, kantigen Klopp ein eher galttgebügeltes Saubermannimage auszeichnet, gleich für mehrere Marken. Neben Engagements für Head & Shoulders, Allianz und Sony dürfte er als Werbegesicht von Coke Zero wohl am bekanntesten sein.

Schweighöfer schießt auf

Speziell im Dezember schoss dann erstmals Matthias Schweighöfer mit 7,6 Prozent auf Rang 1 des Rankings. Grund dafür ist wohl seine humorvolle (Selbst-) Zelebrierung in den beiden Spots zum Amazon Fire TV Stick, in dem er sich gar als Jahrhundertschauspieler und Stimme einer ganzen Generation bezeichnet.