In eigener Sache: Die absatzwirtschaft sucht Verstärkung!

Ein Wort in eigener Sache: Wir wollen digitaler werden! Die Digitalisierung betrifft alles und jeden – und natürlich auch die ältesteste Marketingfachzeitschrift Deutschlands, die absatzwirtschaft. Seit 1958 berichtet die absatzwirtschaft über die Entwicklung, Trends und Best Practices im Marketing. Unsere Themen spiegeln das aktuelle Marketing – und das war noch nie so spannend, vielfältig und herausfordernd wie heute. In Print und Online bilden wir ab, was innovative Marketingprofis heute beschäftigt.

Und deshalb verstärken wir unser Redaktionsteam! Wenn Sie eine kompetente Redakteurin oder einen kompetenten Redakteur kennen oder vielleicht selbst für uns in die Tasten greifen möchten, schauen Sie doch bitte mal hier:

handelsblattgroup.com/ karriereportal/?yid=1335