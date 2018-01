Editorial zur absatzwirtschaft 01/2018: Sechs Jahrzehnte deutsches Marketing – Bleibt alles anders

Von

Die Prinzipien erfolgreichen unternehmerischen Handelns waren damals wie heute die gleichen: Produkte, die den Erzeugnissen der Konkurrenz qualitativ überlegen waren, eine zielgruppengerechte Marktstrategie sowie die passgenaue Kommunikation mit dem Kunden entschieden schon immer, wer im Wettbewerb die Nase vorn hatte. Und wer das über lange Zeit schaffen wollte, brauchte auch damals den Willen – und den Mut – zur Innovation.

Im 60. Jahr des Erscheinens kann unser Magazin auf eine lange Tradition zurückblicken

Bevor wir dies in der Jubiläumsausgabe im März ausgiebig tun werden, blicken wir zum Jahresstart in diesem Heft aus aktuellem Anlass nach vorn auf das Neuland, das die Branche mit Einführung der hoch umstrittenen EU-Datennovelle sowie der E-Privacy-Verordnung erwartet. Vielen steht in puncto Kundenbeziehung ein Sprung ins Ungewisse bevor. Die absatzwirtschaft wird auch diesen Wandel kritisch und konstruktiv begleiten. Zum Jubiläum können Sie sich auf eine ganze Reihe Highlights freuen. So findet die Gala zur Verleihung des Marken-Awards erstmals in neuem Rahmen in der Düsseldorfer Tonhalle statt. Und auch redaktionell erwarten Sie in diesem Jahr viele Überraschungen. Eine davon vorweg: Jedes Cover der absatzwirtschaft wird in den kommenden Monaten von Topkreativen der besten Werbe- und Kommunikationsagenturen der Republik gestaltet. Den Anfang macht Jung von Matt mit einer ungewöhnlichen Idee, die das Thema Neuland genial einfach auf den Punkt bringt.