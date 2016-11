Die Verunsicherten Staaten von Amerika: Warum im Rennen Trump vs. Clinton alles noch offen ist

Von

Spätestens nachdem die Washington Post jenes Video veröffentlicht hatte, in dem Donald Trump damit prahlte, Frauen unbehelligt in den Schritt fassen zu können, schien die Sache gelaufen. Wie könnte so einer jemals zum US-Präsidenten gewählt werden, der sich so offen frauenverachtend und sexistisch äußert? Welche Frau würde Trump da noch wählen? Auch hat Trump zuvor u.a. Latinos und Muslime beleidigt. Kein Kandidat hat wohl jemals so viele Wählergruppen beleidigt und verprellt wie Donald Trump.

Wenn der Vorsprung schmilzt

Und trotzdem ist das Rennen um die US-Präsidentschaft weit davon entfernt, im Vorfeld klar entschieden zu sein. Nach dem genannten Video stieg Hillary Clintons Vorsprung in den Umfragen zunächst deutlich an. Stichtag 18. Oktober lag Clinton bei 49 Prozent und Trump bei 41,9 Prozent, basierend auf einem Mittelwert aller Umfragen, die von der Website RealClearPolitics zusammengestellt wird. Aktuell ist dieser Vorsprung wieder geschmolzen auf 48 Prozent zu 44,9 Prozent.

Und bei diesen Umfragewerten sind neue Enthüllungen aus der nicht enden wollenden E-Mail-Affäre Clintons noch nicht einmal berücksichtigt. So kam aktuell heraus, dass Hillary Clinton bei TV-Duellen gegen ihren innerparteilichen Rivalen Bernie Sanders womöglich vorab über Fragen informiert worden war. Außerdem hatte das FBI angekündigt, dass im Zuge der Mail-Affäre neue Beweise aufgetaucht seien, die nun ausgewertet werden müssen. All dies nagt an der Glaubwürdigkeit Clintons und nutzt im Zweifel Trump.

Das Wahlsystem der USA

Zwar liegt Hillary Clinton in den Umfragen stabil vor Trump, der Vorsprung ist aber extrem volatil und immer wieder – je nach Nachrichten- und Stimmungslage – sehr eng. Der US-Wahl-Beobachter und Daten-Guru Nate Silver meint gar, die Anzeichen für einen Electoral/Popular Vote Split würden sich verdichten. Damit ist gemeint, dass ein Kandidat gewinnen könnte, der nicht die Mehrheit der Stimmen erhält. Dies war beispielsweise bei der Wahl zwischen Al Gore und George W. Bush im Jahr 2000 der Fall. Obwohl der Demokrat Gore über das ganze Land hinweg mehr Stimmen erhielt, gewann der Republikaner Bush die Wahl. Dies liegt im Wahlsystem der USA begründet. Es wird in den einzelnen Bundesstaaten nach Mehrheitswahlrecht gewählt. Das bedeutet, der Sieger in einem Bundesstaat erhält dort alle Wahlmänner, ganz egal wie knapp der Vorsprung ausgefallen ist. Die Stimmen des unterlegenen Kandidaten fallen unter den Tisch, sind wertlos für das Ergebnis.

Dies wird bisweilen als ungerecht empfunden, ist aber in Mehrheitswahlsystemen ein ganz normaler Vorgang. Laut jüngsten Wahlanalysen hat Clinton eine 85 Prozent-Chance die Popular Vote (die Gesamtzahl der Stimmen) zu gewinnen, aber nur eine 75 Prozent-Chance das Electoral College (die Mehrheit der Wahlmänner, auf die es ankommt) zu gewinnen.