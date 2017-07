Coralliebtdeinekleidung: Ist das die peinlichste Instagram-Kampagne 2017?

Von

Auf Instagram gibt es unter den Stars und Influencern gerade ein ganz heiß diskutiertes Thema: Wäsche waschen mit Coral. Die Marke aus dem Hause Unilever hat eine neue Kampagne ins Leben gerufen. Dabei zeigen sich ganz schön viele Instagram-Sternchen mit einer Coral-Flasche im Arm: Miyabi Kawai, Freundin von Schauspieler Manuel Cortez, steht ganz stilsicher mit Coffee to go, Clutch und Waschmittel in den Straßen der Hauptstadt. Sebastian Pannek sitzt unterdessen mit seiner Flasche Coral auf dem Boden eines Waschsalons. „Bisher dachte ich immer: Waschmittel gehört irgendwie lieblos verstaut und wird nur zum Waschen rausgeholt. Aber nein. Zumindest Coral muss man ausführen“, kommentiert das Blog Leitmedium den Fall Coral. Alle Werbeanzeigen sind mit dem Hashtag #coralcares und #Coralliebtdeinekleidung versehen. Hier ein paar Beispiele:

Diese Influencer lieben Coral

This morning with him having coffee. Die besten Tage starten doch mit einer Tasse Kaffee und dem schönsten Menschen an der Seite, oder? Nochmal unter die strahlend weiße Decke kuscheln und ein paar Minuten schlummern – herrlich! #coralliebtdeinekleidung #werbung 📷: @hellopippa A post shared by Julia ✨ (@julesvogel) on Jul 9, 2017 at 2:14am PDT

Care about your beloved ones 🌸💕👋🏻 und damit meine ich nicht nur eure Freunde & Familie sondern auch eure heißgeliebten Kleidungsstücke 😌👆🏻 Mit Hilfe des Waschmittels von Coral sorge ich dafür, dass meine liebste Bluse mir noch lange erhalten bleibt – und die Qualität nicht verloren geht ✨💗😋 #CoralLoves #CoralCares #CoralLiebtDeineKleidung #Anzeige A post shared by Laura Albrecht (@laura_xvii) on Jul 11, 2017 at 11:06am PDT

Ganz große Liebe für schlichte Kleidungsstücke aus hochwertigen Materialien – wie dieses tolle luftige Sommerkleid. 💕🙌 Damit das hochwertige Material lange schön bleibt, braucht es auch die richtige Pflege. #coralcares #coralliebtdeinekleidung *anzeige A post shared by URSULA (@giveherglitter) on Jul 10, 2017 at 3:45am PDT

Hey ihr Lieben Hab diese Woche im Wattenmeer Sport gemacht 😜 Ich liebe es ja mich dreckig zu machen 🙈 Besser noch, wenn man dann weiß, dass alle Sachen wieder sauber werden. Benutzte jetzt für meine Sportwäsche das neue Coral Sport aktiv. Damit verschwindet dann auch das Wattenmeer wieder im Handumdrehen 😉 Auf in die nächste Schlammschlacht 😜 #coralcares#coralliebtdeinekleidung#wattenmeer#drecksspatz#advertisement A post shared by Fiona Erdmann (@fionaerdmann) on Jun 25, 2017 at 9:07am PDT

Authentisch sind allerdings diese Anzeigen keinesfalls. Die Fans sind enttäuscht, schreiben Kommentare unter die Posts und verbreiten ihre Meinung via twitter.

Kritik wird laut

#coralliebtdeinekleidung lächerlichste Influencer Kampagne auf Instagram seit langem 😂 — Sylvia Fritsch (@SylviaFritsch2) July 11, 2017

#coralliebtdeinekleidung nun ja… Aufmerksamkeit haben sie auf jeden Fall 😂😂😂 pic.twitter.com/AAQx4WCdSa — Leen Mlmba (@leen_mlmba) July 17, 2017