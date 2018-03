Blablablablaaaaa: Zum Deutschlandstart kleistert watson.ch halb Hamburg und Berlin mit Plakaten zu

Das Newsportal watson.ch startet in Kürze auch in Deutschland. Das nahmen die Schweizer zum Anlass eine breit angelegte Kampagne in deutschen Großstädten zu starten und plakatierten "Blablabla" an alle großen Bahnhöfe und Haltestellen. Der Claim der Nachrichtenseite lautet entgegengesetzt dazu „News ohne Bla Bla". Lanciert wird das Portal Ende März, spätestens Anfang April.