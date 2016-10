Adobe wird Hauptsponsor beim Marken-Award 2017

Der Customer Experience-Spezialist Adobe ist Hauptsponsor des Marken-Award 2017 und wird damit im kommenden Jahr Deutschlands wichtigste Markenauszeichnung unterstützen, die die absatzwirtschaft – Zeitschrift für Marketing in Kooperation mit dem Deutschen Marketingverband vergibt. Außerdem wird Adobe die neue Kategorie des Marken-Award stiften: Beste Digital-Marke. Damit ist auch diese neue Ausschreibungskategorie eröffnet.

Bewerben können sich Marken, die

– als reine Online- oder Digitalbrand außerordentliche Erfolge verzeichnen

– die Transformation von einer Offline- zu einer Online-Marke gelungen ist,

– eine Omnichannel-Strategie umgesetzt haben

– die Organisation und Abstimmung der Marken-Touchpoints zum Kunden hin nachweisbar verbessert haben

– und die crossmedial und Cross-Channel die perfekte Vernetzung insbesondere mit den sozialen Medien geschafft haben.

Bisherige Kategorien weiterhin ausgeschrieben

Die bisherigen Kategorien Beste Marken-Dehnung, Bester Marken-Relaunch und Beste Marken-Momentum befinden sich ebenfalls derzeit in der Ausschreibung. Noch bis zum 8. November haben Unternehmen die Möglichkeit, ihre Marken für den begehrten Markenpreis einzureichen. Die Jury, in der unter anderem Opel-Vorstand Tina Müller, Jägermeister-Chef Michael Volke und Bild-Geschäftsführerin Donata Hopfen ist, wird im Dezember 2016 die Einreichungen sichten und für jede Kategorie drei Finalisten benennen. Diese werden im Januar 2017 zu einer Abschlusspräsentation nach Düsseldorf eingeladen. Am 14. März 2017 werden die Gewinner beim Festival der Marken vor rund 1.000 Top-Entscheidern aus Management, Marketing, Medien und Agenturen präsentiert.

Der Preis für das „Beste Marken-Momentum“ ging im letzten Jahr an die Rügenwalder Mühle. Die „Beste Marken-Dehnung“ hat Alpina realisiert und den Award für den „Besten Marken-Relaunch“ erhielt Popp Feinkost für eine geschickte Modernisierung der Marke.