90 Prozent der Unternehmen mit einer Content Marketing-Strategie sehen messbare Wirkung

Kommunikationsexperten sehen einen hohen Return on Investment (ROI) bei der Implementierung von Content Marketing-Strategien. So sehen 90 Prozent der Unternehmen mit einer Content Marketing-Strategie erhebliche betriebswirtschaftliche Effekte durch die Erhöhung des Web-Traffics und der Vertriebsaktivität. Zu diesem Ergebnis kommt die aktuelle Studie „Content Marketing: Puncturing the Hype and Getting Practical" der Kommunikationsagentur Waggener Edstrom.