YouGov-Ranking: Das sind die beliebtesten Marken der Deutschen

Der dänische Spielwarenhersteller Lego verteidigt seine Spitzenposition im YouGov Brand Health Ranking 2019 für Deutschland. Dieser Index prämiert die Marken, die in allen Bewertungsdimensionen des Markenmonitor YouGov BrandIndex am besten abschneiden. Unter den mehr als 1200 beobachteten Marken setzte sich Lego mit deutlichem Abstand vor der größten deutschen Drogieriekette dm und Nivea durch. Die Pflegeprodukte-Marke von Beiersdorf tauschte in diesem Jahr die Plätze mit dem oberschwäbischen Spielwaren- und Buchverlag Ravensburger, der auf Platz 4 landete.

Auf Platz 5 kletterte der Vorjahres-Sechste Samsung als erste Tech-Marke im Ranking. Google, im Vorjahr noch Fünfter, rutschte in diesem Jahr auf Rang 9 ab. Das ermöglichte auch dem Gummibärenhersteller Haribo, von Platz 7 auf Rang 6 zu klettern. Einziger Neuling unter den zehn beliebtesten Marken ist der Sportartikelhersteller Adidas auf Platz 7. Dahinter verteidigte der Schokoladenhersteller Ritter Sport den achten Rang. Die Top 10, aus der Wikipedia als einziger Vertreter des Vorjahres herausgerutscht ist, komplettiert der Autozulieferer Bosch.

Spannend ist auch die Top 10 der Marken, die sich im Vergleich zu 2018 am stärksten verbessert haben. Hier stehen mit Netflix und Amazon Prime gleich zwei Streamingdienste an der Spitze. Dahinter folgt das Online-Vergleichsportal Check24, der chinesische Smartphonehersteller Huawei und die Online-Buchungsplattform für Hotels Booking.com.

Das Ranking basiert auf Daten des Markenmonitors YouGov BrandIndex, der tagesaktuell Informationen zu 16 Markendimensionen in den Bereichen Markenpräsenz, Markenbewertung und Markenbeziehung liefert. Der BrandIndex ist in 37 Ländern weltweit verfügbar und deckt Märkte in Nordamerika, Südamerika, Europa, Afrika und Asien sowie Australien ab. Die Ergebnisse der deutschen Auswertung basieren insgesamt auf über 900.000 Online-Interviews, die YouGov im Zeitraum vom 1. Juli 2017 bis 30. Juni 2019 täglich repräsentativ für die deutsche Bevölkerung ab 18 Jahren durchgeführt hat.

Eine Übersicht zu den Top 5 für alle 39 ausgewiesenen Kategorien, die aus den kontinuierlichen Umfragen für den YouGov BrandIndex in Deutschland resultieren, kann hier kostenlos heruntergeladen werden.

