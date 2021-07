Wiltgen wechselt von Citroën zurück zu Opel

Von

Scott Wiltgen ist neuer Group Leader Brand, Communication & Strategy von Opel Deutschland. Er folgt in dieser Position auf Corinna Schäfer und berichtet an Albrecht Schäfer, Direktor Marketing von Opel Deutschland.

Für Wiltgen bedeutet das eine Rückkehr zur Marke mit dem Blitz, für die er schon von Ende 2015 bis 2018 tätig war. Zuletzt hatte er bei Opel ab 2017 die Position International Brand Manager im Bereich Light Commercial Vehicles & OnStar/Connecticity inne.

Zitrön-Kampagne zum 100. Geburtstag

In der Zwischenzeit war er seit September 2018 als Head of Marketing Communications bei Citroën Deutschland tätig. Bei der Opel-Schwestermarke aus dem Stellantis-Konzern war er unter anderem 2019 mitverantwortlich für die aufmerksamkeitsstarke #Zitrön-Kampagne. Die französische Marke hatte sich seinerzeit einen Scherz erlaubt und sich zum 100-jährigen Firmenjubiläum selbstironisch angeblich in „Zitrön“ umbenannt. Oder auch nicht, wie sich schnell herausstellte.

