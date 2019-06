Welche Brauerei ist die beliebteste Deutschlands?

Von

Radeberger und Erdinger sind die Marken mit dem besten Stimmungs-Index, sprich: dem Verhältnis positiver Beiträge zu negativen Beiträgen in sozialen Medien. Das ist das Ergebnis einer Studie von „Webbosaurus“, im Rahmen derer im März 2019 ingesamt 3462 relevante Bewertungen, Meinungen und Erwähnungen von Nutzern im digitalen Raum erfasst wurden. Untersucht wurden die zehn größten Brauereien in Deutschland gemessen an ihrem Bier-Ausstoß sowie 48 Craft-Beer-Brauereien. Die Beiträge stammen aus Bewertungen, Bild- und Videoplattformen, Blogs, Foren, Frage- und Antwortportalen, sozialen Netzwerken sowie Twitter.

Einzuordnen ist jedoch, dass sowohl Erdinger als auch Radeberger auf vergleichsweise sehr wenige Beiträge pro Tag kommen. Einzelne negative Äußerungen können somit schnell ein anderes Meinungsbild erzeugen. Besser performen dagegen Veltins und Paulaner. Beide Marken haben sowohl eine positive Wahrnehmung als auch einen hohen Anteil an Beiträgen. Insgesamt drei Marken (Bitburger, Krombacher und Warsteiner) erzielen den Studienergebnissen zufolge eine negative Wahrnehmung.

Krombacher wird am negativsten wahrgenommen. Die negativen Ergebnisse seien dabei laut „Webbosaurus“ allerdings hauptsächlich auf die mittlerweile vorzeitig beendete, sehr kritisch beäugte Kooperation mit Nestlé für den Vertrieb der Eisteemarke „Nestea“ zurückzuführen.

Anzahl der Beiträge steigt um 64 Prozent

Gegenüber der letzten Auflage der Studie im Jahr 2013 nahm die Anzahl der Beiträge um 64 Prozent zu, vor allem Bewertungen auf Portalen wie Google Maps oder Amazon werden immer relevanter. Das Feedback dort ist häufig qualitativer und beeinflusst die Kaufentscheidung vieler Konsumenten.

5 Fakten zum deutschen Brauereimarkt