Multichannel-Vorstand Sven Seidel verlässt Otto Group

Sven Seidel, Multichannel-Retail-Vorstand der Otto-Group, verlässt das Unternehmen auf eigenen Wunsch. “Dieser Schritt fällt mir wirklich schwer, weil ich weil ich ein sehr spannendes Unternehmen, ein tolles Aufgabenfeld und Kolleginnen und Kollegen verlasse, die mir ans Herz gewachsen sind“, wird Seidel in einer Mitteilung zitiert. Ausschlaggebend für den Wechsel seien seine Familie, die im süddeutschen Raum verwurzelt ist, und gleichzeitig eine sich bietende “herausfordernde berufliche Perspektive”.

Wie Otto am Dienstag mitteilte, übernimmt der 45-Jährige zum 1. November 2019 einen Vorstandsposten bei einer im süddeutschen Raum beheimateten Unternehmensgruppe. Um welches Unternehmen es sich dabei handelt, blieb am Dienstag unbeantwortet. Das “Manager Magazin” berichtet am Dienstag, dass es sich dabei um einen Milliardenkonzern handelt, der nicht aus der Handelsbranche stammt.

Seit April 2018 im Konzern-Vorstand

Seidel ist seit dem 1. April 2018 im Konzernvorstand verantwortlich für den Multikanal-Handel. Dazu gehören unter anderem die Sportbekleidungskette SportScheck, Manufactum und Frankonia, aber auch die strategische Beratung diverser Stationäraktivitäten von Omnichannel-Anbietern wie Bonprix sowie die Verantwortung für die gesamten Importaktivitäten des Konzerns.

“Herr Seidel hat in den vergangenen 18 Monaten unseren Retail- und Importgeschäften wegweisende Impulse geben können”, betont der Aufsichtsratsvorsitzende Prof. Dr. Michael Otto, “fachlich wie auch menschlich bedauere ich deshalb sehr, dass Herr Seidel sich für eine Herausforderung außerhalb der Otto Group entschieden hat, wenn ich seine familiären Beweggründe auch gut verstehen kann.”

Wichtige Stationen bei Lidl

Seine berufliche Laufbahn hat der Betriebswirt 1994 bei der Schwarz Gruppe (Lidl, Kaufland) in Neckarsulm begonnen. 2011 kehrte er zu dem Einzelhandelskonzern zurück, von 2014 bis 2017 war er Lidl-Vorstandschef. Zu seinen weiteren Stationen zählen die Unternehmensberatungen Arthur Andersen und Porsche Consulting.

Auch zur Nachfolge Seidels im Vorstand der Otto Group war am Dienstag nichts zu erfahren. Medienberichten zufolge will der Konzern eine Frau für den Posten gewinnen.

Die Otto Group ist eine Handels- und Dienstleistungsgruppe mit rund 52.600 Mitarbeitern in 30 Unternehmensgruppen und mehr als 30 Ländern Europas, Nord- und Südamerikas und Asiens. Im Geschäftsjahr 2018/19 (28. Februar) erwirtschaftete das Unternehmen einen Umsatz von 13,4 Milliarden Euro. Mit einem Onlineumsatz von rund 7,7 Milliarden Euro gehört die Otto Group zu den weltweit größten Onlinehändlern.

