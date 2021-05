Von Bahlsen zu Griesson: Marketer Engel neuer Chef

Lars Engel wird zum 1. Juli 2021 Geschäftsführer für Marketing und Vertrieb bei Griesson – de Beukelaer (GdB). In dieser Funktion wird er auch zum neuen Vorsitzenden der Geschäftsführung des Herstellers für Süß- und Salzgebäck.

Lars Engel wird als Marketingchef künftig an der Spitze von Griesson – de Beukelaer (GdB) stehen. Der 47-Jährige komplettiert die Geschäftsführung von GdB, der außerdem Bruno Kulmus für die Bereiche Produktion und Technik sowie seit dem 1. April 2021 Ralf Brinkhoff für den kaufmännischen Bereich angehören.

Engel war zuvor sieben Jahre beim Gebäckhersteller Bahlsen tätig – zuletzt als General Manager für die Business Unit DACH und damit für die drei deutschen Bahlsen-Werke in Barsinghausen, Varel und Berlin verantwortlich. Er verfügt über Erfahrung in unterschiedlichen Führungspositionen bei Beiersdorf sowie bei British American Tobacco mit nationaler und internationaler Verantwortung in den Bereichen Finanzen, Marketing und Vertrieb.

“Wir freuen uns, mit Lars Engel einen echten Kenner der Lebensmittel- und Gebäckbranche für unser Führungsteam zu gewinnen. Mit seiner Erfahrung sowohl in familiengeführten Unternehmen wie auch in internationalen Konzernen sowie seinen frischen Impulsen wird er einen wichtigen Teil dazu beitragen, dass wir unsere ehrgeizigen Ziele in einem herausfordernden Marktumfeld erreichen können”, sagt Andreas Land, der der geschäftsführende Gesellschafter von GdB.

Zu Griesson – de Beukelaer gehören neben den namensgebenden Muttermarken unter anderem auch “Prinzenrolle” sowie “Leicht & Cross”. Das Unternehmen hat seinen Sitz in Polch (Rheinland-Pfalz).

