Verkehrschaos vor Sylt: Initiative für zweigleisige Bahnstrecke sorgt mit Kurzfilm “Catapult Air” für Netzhit

Zwei Minuten brauchen die Urlauber in dem Video vom Festland bis nach Sylt – dank "Catapult Air". So heißt das fiktive Verkehrsunternehmen in einem lustig-skurrilen Spot, in dem das Sylt Marketing auf das Verkehrschaos auf der Insel aufmerksam machen möchte. In der Petition fordern sie das Ende des "Nadelöhrs Nord" und einen zweigleisigen Ausbau.