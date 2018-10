US-Marken vorne weg: Deutsche Unternehmen sorgen bei Millennials für wenig Gesprächsstoff

Millennials gelten als „Digital Natives“ – die Generation, die größtenteils mit dem Internet und mobiler Kommunikation aufgewachsen ist. Die Marken, über die sie sich unterhalten, müssen also dort unterwegs sein, wo die Zielgruppe ist. Viele Marken haben das verstanden, zeigt der aktuelle BrandIndex „Millennial Mentions“. Gerade die 18 bis 34-jährigen Deutschen unterhalten sich am meisten über digitale Marken.

Der Online-Streamingdienst Netflix steht an erster Stelle der am meisten besprochenen Marken. Ein Newcomer unter den Top 10 ist das schwedische Möbelhaus IKEA, welches sich den zweiten Platz im Ranking sichern konnte. Messengerdienst WhatsApp steht an dritter Stelle und Online-Händler Amazon findet sich auf Platz vier. Den fünften Platz im Ranking belegt das soziale Netzwerk Facebook. Zwei Neuzugänge in den Top 10 sind Ebay Kleinanzeigen und der Online-Streamingdienst Amazon Prime Video, welche den sechsten bzw. siebten Platz ergatterten. Die amerikanische Fastfood-Kette McDonalds sorgt bei Millennials ebenfalls für Gesprächsstoff und erreicht die achte Stelle. Die Top 10 werden durch das Ferienwohnungs-Portal Airbnb und die Ferrero-Marke Nutella abgerundet. Deutlich wird hier ganz schnell: Deutsche Unternehmen sorgen für deutlich weniger Gesprächsstoff.

