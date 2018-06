Unter dem Hashtag #TwitterLockout machen sich einige Nutzer Luft: Ihre Konten wurden wegen der DSGVO gelöscht

Ist man jünger als 13 Jahre, darf man sich nicht bei Twitter anmelden. Diese Regel umgingen in früheren Zeiten einige Nutzer der Plattform. Nun kommt dafür die Rechnung. Denn Nutzer, die sich bei Twitter mit einem falschen Alter angemeldet haben, wurden von der Seite ausgeschlossen. Egal ob sie nun älter sind oder nicht, ihre Konten sind eingefroren – und das aufgrund des neuen europäischen Datenschutzgesetzes. Es ist nicht klar, wie viele Konten betroffen sind, aber ein Blick auf den Twitter-Hashtag #TwitterLockout zeigt, dass eine erhebliche Anzahl von Nutzern in den letzten Tagen Sperrungen beim Unternehmen gemeldet haben.

Geschäftskonten nur bei Angabe des Geburtsdatums betroffen

Dazu soll mindestens ein Geschäftskonto gesperrt sein, welches ein Geburtsdatum als Gründungsdatum des Unternehmens angegeben hatte. Benutzer berichten, dass sie von Twitter E-Mails und Benachrichtigungen erhalten haben, die sie auf die Kontosperrung hinweisen. Doch eine genaue Begründung war zunächst nicht auffindbar. Ein Twitter-Sprecher wollte die Problematik der Kontosperrung nicht kommentieren. Laut Mashable hängt die Aussperrung aber direkt mit der Umsetzung der DSGVO-Richtlinien zusammen. Für diejenigen, die ihr Konto verloren haben, gibt es zurzeit nur einen Weg: Neu anfangen. Einige der jungen Benutzer ist darüber mehr als verärgert, schließlich hatte man sich schon eine Reichweite aufgebaut.

Reaktionen der Ausgeschlossenen

Ok, I get it. I wasn’t supposed to have an account at 13, but I ASKED FOR MY PARENTS PERMISSION. Now I’m 18, and I’m responsible of the shit I tweeted and still tweeting. Please bring my account back. #TwitterLockout @TwitterSupport @Twitter — Melissa | @AssilemHdez (@MelHerCD) May 31, 2018

#TwitterLockout I’m locked out of my account @avonsdarklight I have provided all the information needed but they still sent me this. If I lose my main account I’m gonna be so heartbroken. I’m not under 13, I am 17!! fix this please @TwitterSupport @twitter pic.twitter.com/g4h7oCywMz — @avonsdarklight / im locked out (@imsogaylolbye) May 31, 2018

This is happening to thousands of people, and @Twitter has been silent for over 5 days now. I can only assume they panicked at the thought of a multi-billion dollar lawsuit coming down from the EU after the new GDPR went into effect. #TwitterLockout — @MgfCustoms Was Locked (@MgfCustoms2) May 30, 2018