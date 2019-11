Umweltschutz und Jobs interessieren EU-Bürger am meisten

Von

Für die EU-Bürger sind Umweltschutz und Arbeitsplätze einer Studie zufolge derzeit die wichtigsten Themen. Ginge es nach der europäischen Bevölkerung, dann müsste die neue EU-Kommission demnach vor allem den Umweltschutz auf ihre Agenda setzen, hieß es in der am Mittwoch veröffentlichten repräsentativen Befragung “Eupinions” der Bertelsmann Stiftung. Mit 40 Prozent habe dieses Thema mit Abstand die höchste Priorität bei den mehr als 12.100 befragten EU-Bürgern. In Deutschland rangiere der Umweltschutz sogar bei 49 Prozent an erster Stelle.

Das Europaparlament hatte – ebenfalls am Mittwoch – die neue EU–Kommission mit ihrer Präsidentin Ursula von der Leyen bestätigt. Von der Leyen kündigte direkt an, das “existenzielle Thema” Bekämpfung des Klimawandels werde im Zentrum ihrer Agenda stehen. Sie werde an einem “europäischen Green Deal” arbeiten, damit die EU bei dem Thema global führend bleibe. “Der Klimawandel betrifft uns alle. Wir haben die Pflicht zu handeln und die Kraft zu führen”, sagte sie.

Am Donnerstag rief das Europaparlament in Straßburg zudem den “Klimanotstand” für Europa aus. Die Abgeordneten stimmten mit großer Mehrheit für eine entsprechende Resolution. Dies ist ein symbolischer Akt, der aber Druck machen soll, damit es bald konkrete Gesetzgebung gibt.

