Trusted Brands 2020: Das sind die vertrauenswürdigsten Marken

In der aktuellen Studie “Trusted Brands 2020“ von “Reader’s Digest” wurde erhoben, welche Marken den Verbrauchern besonders am Herzen liegen und welchen sie ihr Vertrauen schenken. Die jeweiligen Top 3 der genannten Marken in den verschiedenen Leistungsdimensionen sind laut “Most Trusted Brands 2020”:

Qualität: Miele, Samsung, Apple

Miele, Samsung, Apple Reputation/Prestige: Apple, Samsung, Miele

Apple, Samsung, Miele Nachhaltigkeit: Frosch, Alnatura, Miele

Frosch, Alnatura, Miele bedürfnisorientiert: Samsung, Apple, Aldi

Samsung, Apple, Aldi serviceorientiert / kundenzentriert : Amazon, Miele, Telekom

: Amazon, Miele, Telekom Innovationskraft / Fortschrittlichkeit: Apple, Samsung, Tesla

Apple, Samsung, Tesla richtige Leistung für den Preis: Aldi, Miele, Samsung

Die vertrauenswürdigsten Marken 2020 nach Branche

Im Rahmen der Studie wurden die vertrauenswürdigsten Marken 2020 auch nach Branchen geclustert. Insgesamt wurden dabei von Automobil bis Waschmittel 22 Branchen berücksichtigt – eine Auswahl:

Automobil: Volkswagen

Volkswagen Banken: Sparkasse

Sparkasse Bekleidung: C&A

C&A Bier: Krombacher

Krombacher Handelsunternehmen: Edeka

Edeka Mineralwasser: Gerolsteiner

Gerolsteiner Nahrungsmittel: Nestlé

Nestlé Sekt: Rotkäppchen

Rotkäppchen Smartphones: Samsung

Samsung Versicherungen: Allianz

Die Top-10-Ergebnisse der vertrauenswürdigsten Marken jeder Branche finden Sie hier.

Vertrauenswürdige Marken: Automobilbranche im Fokus

Besonders im Fokus öffentlicher Klima- und Umweltdiskussionen stand und steht die Automobilindustrie. Laut “Reader’s Digest” nimmt das Vertrauen in die Automobilindustrie zwar “nicht gerade zu, zeigt aber unter all den Diesel-Abgasdiskussionen weiter weniger Konsequenzen als man annehmen könnte”.

Der Studie zufolge will weiterhin nur ein Drittel der Befragten (32 Prozent) sein Verhalten aufgrund des Dieselskandals beim Automobilkauf ändern. Die Neigung ein Elektro-Auto zu kaufen nimmt nicht zu, sondern tendenziell sogar eher ab. Bei der Wahl der Automarke scheint es nach dieser Studie nur wenig Wechselbereitschaft zu geben. 2016 haben noch 46 Prozent der Konsumenten der Automobilbranche ein (sehr) hohes Vertrauen ausgesprochen, 2018 waren es nur noch 39 Prozent und 2019 war fast alles wieder beim Alten: Fast jeder Zweite (43 Prozent) gab an, dass er (sehr) hohes Vertrauen in die Automobilindustrie hat. Jetzt in der 2020-Studie (Erhebung Dezember 2019) liegt der Anteil immer noch bei 42 Prozent.

“Reader’s Digest” und “Trusted Brands”

Insgesamt nannten im Rahmen der Studie 3603 befragte Deutsche verschiedene Marken über 22 Produktkategorien hinweg – in einer offenen Frage ohne Markenvorgaben: “Nachfolgend zeigen wir Ihnen einige Branchen. Bitte nennen Sie uns die Marke, der Sie in der jeweiligen Kategorie persönlich am meisten vertrauen und die Sie Freunden oder Familie weiterempfehlen würden.”

“Reader’s Digest” rief die “Trusted Brands”-Studien 2001 ins Leben und erhebt seitdem jährlich das Markenvertrauen der Deutschen. Das Monatsmagazin hat nach eigenen Angaben eine Auflage von über 200.000 verkauften Exemplaren und erreicht 1,53 Millionen Leser und Leserinnen. Das Magazin gehört zur CIL-Group mit Sitz in Madrid.

