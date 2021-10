Toyota Deutschland mit neuem Marketingchef

Von

Rafael Thijssen wird neuer Direktor Marketing bei Toyota Deutschland. Der 51-jährige gebürtige Belgier spricht fließend Deutsch und ist bereits seit 2003 bei Toyota Europe tätig.

Nach verschiedenen Stationen für den Autobauer unter anderem in Spanien verantwortete er zuletzt als Head of Lexus Europe den Bereich Produkt Planung und Marketing. Er berichtet direkt an Toyota Deutschland-Chef André Schmidt.

Interner Wechsel des Vorgängers

Thijssens Vorgänger, Klaus Kroppa, übernimmt zum gleichen Zeitpunkt als Direktor den Bereich Customer Experience & Network Quality. Der 54-jährige Maschinenbau-Ingenieur ist ebenfalls seit fast zwanzig Jahren bei Toyota Deutschland tätig und verfügt über langjährige Erfahrung in verschiedenen Unternehmensbereichen.

“Wir freuen uns sehr, dass wir für diese wichtigen Funktionen bei Toyota Deutschland erfahrene Manager gewinnen konnten. Nur mit einer motivierten und professionellen Mannschaft können wir eine nachhaltige Zukunftsfähigkeit unserer Organisation sicherstellen, um unsere ambitionierten Ziele zu erreichen”, so Toyota Deutschland-Chef Schmidt.

absatzwirtschaft+

