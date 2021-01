Top-Talente im Marketing: Michael Feil von Destilla

Die absatzwirtschaft hat 20 Top-Talente im Marketing entdeckt, die zu führenden Köpfen dieser Profession werden können. Wie sie arbeiten, was sie antreibt, was sie vorhaben – heute: Michael Feil (28), Marketing Manager von Destilla.

Fußballkennern ist Nördlingen ein Begriff. Gerd Müller, der “Bomber der Nation”, hat beim hiesigen TSV seine ersten Tore geschossen. Geht es um Geschmacksfragen, ist das rund 20.000 Einwohner zählende Städtchen ebenfalls treffsicher: dank des Aromenherstellers Destilla (Claim: “The Essence of Nature”) mit seinen etwa 160 Mitarbeitern.

Einer davon ist Michael Feil. 2011 begann er in dem 1969 gegründeten Familienunternehmen als dualer Bachelorstudent, BWL mit Fachrichtung Industrie (DHBW Stuttgart), danach hat er an der Uni Erlangen-Nürnberg den Master in Marketing Management draufgesetzt. Ein passender akademischer Abschluss für seine Karriere bei Destilla, wo der 28-Jährige jetzt als Marketing Manager arbeitet.

“Wir müssen agil und schnell sein”

Wegen Corona sind sämtliche Messen ausgefallen, Kundenbesuche und Geschäftsreisen des Verkaufsteams kaum möglich. “Wir arbeiten an kreativen Wegen, um unsere Innovationen dennoch zu unseren Kunden zu bekommen”, sagt Michael Feil. Besonders gefordert war die Nachwuchsführungskraft beim Relaunch der Marke, den er umsetzte und begleitete.

“Das war der bisher größte Erfolg, aber auch Kraftakt in meinem Berufsleben”, sagt Feil. Der Einsatz hat sich gelohnt, wie der verliehene German Brand Award 2018 in den Kategorien FMCG und Corporate Brand of the Year sowie die Top-100-Auszeichnung für innovative Mittelständler in diesem Jahr belegen. Was bleibt im Blick auf 2020? “Corona hat mich gelehrt, dass nicht alles planbar ist, dass wir agil und schnell sein müssen”, sagt der Jungmarketer. Privat habe er die Ruhe für sich wiederentdeckt und wertvolle Zeit schätzen gelernt, die er seitdem auch “in der Malerei auslebt”.

Fragebogen an Michael Feil von Destilla

Lieblingsmarke? Apple, weil sie es schaffen, die Konsumenten in ihren Bann zu ziehen.

Tollste Werbung? Die Mutter aller Imagefilme: “S’Lebn is a Freid.” Keine Werbung per se, aber Vermarktung in Perfektion.

Vorbild? Es gibt viele Personen, die mich faszinieren. Besonders aber Freunde und Familie.

Bester Rat? Machen! Denn machen ist wie wollen, nur krasser!

Was treibt Sie an? Die Motivation, jeden Tag ein kleines Stück besser zu werden.

