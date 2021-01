Top-Talente im Marketing: Maria Nguyen von Cosnova

Die absatzwirtschaft hat 20 Top-Talente im Marketing entdeckt, die zu führenden Köpfen dieser Profession werden können. Wie sie arbeiten, was sie antreibt, was sie vorhaben – heute: Maria Nguyen (29), Trends & Consumer Insights Managerin von Cosnova.

Zwei Aspekte waren Maria Nguyen bei ihrer Studiengang- und Berufswahl wichtig: Kreativität und Internationalität. Kein Wunder, denn ein Blick auf ihr LinkedIn-Profil zeigt: Maria Nguyen spricht acht Sprachen. Sie wollte einen Job, in dem sie ihre Mehrsprachigkeit und ihren multikulturellen Hintergrund nutzen kann. Das ist gelungen: Als Trends & Consumer Insights Managerin beim Kosmetikunternehmen ­Cosnova mit Marken wie Essence, Catrice und L.O.V. ist Maria Nguyen an der Marken- und Produktgestaltung beteiligt, beobachtet internationale Märkte und arbeitet mit internationalen Partnern zusammen.

Ein Ziel verfolgen – auch ohne Plan

Ein Highlight ihrer Karriere war für Maria Nguyen ihre erste Geschäftsreise nach Seoul und Tokio im vergangenen Jahr. ­Derzeit beschäftigt sie sich insbesondere mit den Auswirkungen der Pandemie auf Markt- und Konsumententrends in der ­Beauty-Branche, einem Bereich, in dem sie sich weiterentwickeln möchte.

Aber Nguyen – die neben ihrem “normalen” Beruf Tanzlehrerin für Hip-Hop ist – kann sich auch vorstellen, in einem Konzern in Asien zu arbeiten oder sich hierzulande selbstständig zu machen. Das Ziel jedenfalls ist klar: “Ich gehörte nie zu denen, die ihre nächsten Karriereschritte genau durchplanen. Doch auch ohne konkreten Plan habe ich stets eine Richtung vor Augen: nach oben.”

Fragebogen an Maria Nguyen von Cosnova

Lieblingsmarke? Missha. Die koreanische Kosmetikmarke, die vor 15 Jahren mein Interesse an Korea, Kosmetik und der Beauty-Branche entfacht hat.

Tollste Werbung? 2018 Super-Bowl-Werbespot von Mountain Dew Ice mit Morgan Freeman.

Vorbild? Mein Vater, dem ich meine kreativen und musikalischen Fähigkeiten verdanke.

Bester Rat? “Für alles gibt es eine neue Idee.” Ein Rat, den mir mein Vater seit Kindestagen mitgegeben hat.

Was treibt Sie an? Meine Neugierde für alles, was mich in der Welt noch erwartet. Und das Wissen, dass ich jeden Tag eine bessere Version von mir werden kann.

