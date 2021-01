Top-Talente: Ginette Rhauda von G. Rhauda Gebäudereinigung

Die absatzwirtschaft hat 20 Top-Talente im Marketing entdeckt, die zu führenden Köpfen dieser Profession werden können. Wie sie arbeiten, was sie antreibt, was sie vorhaben – heute: Ginette Rhauda (35), Marketing- und PR-Leiterin von G. Rhauda Gebäudereinigung.

Hier wird geputzt, saniert, restauriert. Damit verdient die G. Rhauda Gebäudereinigung in Potsdam ihr Geld. Ein Thema, über das wenig geschrieben und berichtet wird. Warum eigentlich? “In unserer Branche ist Marketing ein Fremdwort”, beklagt Ginette Rhauda und will das ändern. Sie ist Marketing- und PR-Leiterin im Familienbetrieb, auf LinkedIn beschreibt sie sich kurz und knackig als “Kreativkopf” des Unternehmens.

Ein Firmenpodcast für eine bessere Unternehmenskultur

Ein Schwerpunkt ihrer Aktivitäten zielt darauf zu zeigen, was Gebäudereinigung zu einem attraktiven Berufsfeld macht. Für künftige Mitarbeiter und für die, die schon da sind. Eine Idee dazu hat Ginette Rhauda in diesem Jahr umgesetzt und den ersten Firmenpodcast gestartet. “Da führe ich lustige, ehrliche und authentische Gespräche mit unseren Mitarbeitern, egal welcher Position”, sagt die 35-Jährige. “Bei unseren Teams kommt der Podcast wunderbar an.” Die an der Wirtschaftsakademie Potsdam ausgebildete Betriebswirtin ist überzeugt, dadurch “eine noch bessere Beziehung zu unseren Mitarbeitern zu schaffen”.

Auf Social Media ist die G. Rhauda Gebäudereinigung präsent, zum Beispiel auf Facebook mit Produkt- und Personalinfos. Die Marketingmanagerin hat den Ehrgeiz, dass “unser Unternehmen zu einem Vorzeigebeispiel in der Dienstleistung wird”. Parallel dazu entwickelt Rhauda als Geschäftsführerin und begeisterte Wellenreiterin Ideen für ein ehrgeiziges Projekt: die Havelwelle in Potsdam, die die erste Indoor-Surfanlage in Brandenburg werden soll.

Fragebogen an Ginette Rhauda von G. Rhauda Gebäudereinigung

Lieblingsmarke? Lidl und Edeka. Marketing und Mitarbeiter-Recruiting sind der Hammer.

Tollste Werbung? Immer wieder kommen mir Tränen der Freude bei den Weihnachts-TV-Spots von Edeka.

Vorbild? Mein Papa. Er war der Unternehmensgründer und hatte einfach für alles einen Lösungsansatz.

Bester Rat? “You can’t stop the waves, but you can learn to surf” von Jon Kabat-Zinn. Als begeisterte Surferin gibt mir die Natur die besten Ratschläge.

Was treibt Sie an? Leidenschaft und Kreativität.

