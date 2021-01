Top-Talente im Marketing: André Paetzel von Kienbaum

Die absatzwirtschaft hat 20 Top-Talente im Marketing entdeckt, die zu führenden Köpfen dieser Profession werden können. Wie sie arbeiten, was sie antreibt, was sie vorhaben – heute: André Paetzel (33), Brand Experience Officer von Kienbaum.

Wer André Paetzel fragt, wer er ist und was er macht, bekommt auf seiner privaten Website mehrere Antworten: digitaler Kopf, Netzwerker, Fotografie-Enthusiast, Eisliebhaber, Golfer und – das ist jetzt seine Position bei Kienbaum Consultants International – Brand Experience Officer. Der ausgebildete Kaufmann für Marketingkommunikation hat für Agenturen wie Grey, Publicis und Deutsche Markenarbeit gearbeitet. Mit dessen Chef Frank Dopheide wechselte er 2014 als Innovationsmanager der Geschäftsführung zur Handelsblatt Media Group.

Durchhaltevermögen, Fokus und Willenskraft sind gebraucht

Paetzels Faible für “Marken im Kontext der Digitalisierung” ist ausgeprägt, bei der Personal- und Managementberatung Kienbaum kann er es ausleben. Seit zwei Jahren arbeitet er dort, befasst sich im Lichte des Generationenwechsels eingehend mit Fragen der Markenpositionierung und setzt Maßnahmen des im vergangenen Jahr initiierten Markenrelaunches um. Seine wichtigste Erfahrung dabei: “Ich habe festgestellt, dass Themen und Projekte wie ein Markenrelaunch oder die Entwicklung einer Digitalstrategie ein Schaffensprozess sind, der Durchhaltevermögen, Fokus und einer Menge Willenskraft bedarf.”

Parallel investiert Paetzel viel Energie in den Ausbau des Kreativnetzwerks Creative Hive, bei dem er als Member of the Board of Advisors fungiert und das er als “wahren Nährboden für Ideen, Kreativität und konstruktive Dynamik” betrachtet. Für seine weitere Karriere hat sich der 33-Jährige vorgenommen, neugierig und offen zu bleiben, Veränderungen als Chance zu sehen “und jeden Tag zu beginnen, als wäre es Absicht”.

Fragebogen an André Paetzel von Kienbaum

Lieblingsmarke? Ben & Jerry’s, weil “Peace, Love and Ice Cream” zu meinem Leben dazugehören.

Tollste Werbung? “Highlight the Remarkable” von Stabilo.

Vorbild? Thomas Schönauer. Ich kenne niemanden, der sich selbst immer wieder so sehr herausfordert, sich weiterzuentwickeln.

Bester Rat? “Nach dem Regen kommt die Sonne.” Ein Zitat meines Opas. Bisher hatte er immer recht.

Was treibt Sie an? Natürliche Neugierde und die Vorstellung, Teil von etwas Größerem sein zu können, als ich selbst es bin.

