Top-Studie: Apple User sind die Fashion Victims unter den Smartphone-Nutzern

Top 1: Apple-Nutzer shoppen gerne mobil

Apple-Nutzer sind modebewusster als die Verwender anderer Smartphone-Marken. Diesen Schluss legt jetzt eine neue Studie der Performance-Agentur AnalyticaA nahe. So stammen 43 Prozent des Traffics in Online Fashion Stores von Nutzern mit dem angebissen Apfel im Logo. Auf Platz zwei folgen Samsung-Fans mit rund 30 Prozent – mit deutlichem Abstand dahinter platziert sich Huawei mit knapp vier Prozent. Das Ergebnis ist insofern überraschend, weil die Marktanteile bei den verkauften Geräten ein völlig anderes Bild zeichnen. Hier liegt Samsung mit 21,8 Prozent vor Apple (14,6 Prozent) und Huawei (10,5 Prozent). „Die Studie bestätigt damit bestehende Marken-Images“, so Thomas Less, Managing Partner bei AnalyticaA. „Apple-Jünger sind offenbar deutlich trendbewusster als die eher rational tickenden Samsung- und Huawei-Verwender. Online Shops sollten ihre Website entsprechend auf diese Gegebenheiten optimieren“. Für die Studie, das „Online Fashion Panel“, wertete AnalyticaA die Nutzerdaten von 40 Mono-Label Online Shops im deutschen Markt aus.

(Zum Vergrößern Anklicken)

Mehr Käufe über Desktop, längere Verweildauer auf Tablets: Die Zahlen legen einen klaren Trend offen: Der mobile Traffic in den Fashion Stores im Web wächst insgesamt rasant: allein binnen eines Jahres um sechs Prozentpunkte – nämlich von 33 Prozent im ersten Quartal auf 39 Prozent im vierten Quartal. Damit sind sie nahezu in gleicher Größenordnung mit den herkömmlichen Desktop-PCs (45 Prozent). Das bedeutet: Inzwischen fester Bestandteil des Alltags ist das mobile Endgerät – genutzt nicht mehr nur als Informations- sondern auch als Shopping-Plattform.

„Das Online-Nutzungsverhalten der deutschen Verbraucher ändert sich gerade fundamental“, erklärt Thomas Less. „Schon jetzt zeichnet sich ab, dass auch im Fashion-Bereich das Smartphone der wesentliche Trigger ist. Hierüber werden die Kaufabschlüsse nach unseren Prognosen perspektivisch signifikant steigen: Noch erfolgt die Customer Journey am Ende zweistufig – im Shop wird gestöbert, am Desktop eingekauft. Beides wird künftig immer öfter integriert am Mobiltelefon erfolgen.“.

(Zum Vergrößern Anklicken)

Hintergrund: Die zugrundeliegenden Daten wurden mit Google Analytics von der Online Marketing-Agentur AnalyticaA erhoben, die sich seit vielen Jahren auf den digitalen Fashionhandel spezialisiert hat. Das repräsentative Online Fashion Panel umfasst aktuell 40 Fashion Online Shops in Deutschland und nimmt ständig weitere auf. Dabei sind sowohl Big Player als auch aufstrebenden Designer mit durchschnittlichen Jahresumsätzen zwischen 300.000 und 10.000.000 Euro. Ziel des Panels ist es, erstmals zuverlässige, gemittelte Vergleichswerte für die Branche zur Verfügung zu stellen.

Top 2: Kreativ designte Kundenerlebnisse machen den Unterschied

Erfolgsfaktor Design: Unternehmen mit ausgeprägter Design-Kompetenz übertreffen die Performance ihrer Wettbewerber, bei denen Design nur eine untergeordnete Rolle spielt, um nahezu das Doppelte (32 Prozent vs. 17 Prozent). Mehr als zwei Drittel der Design-orientierten Marken (69 Prozent) haben so ihre Geschäftsziele im vergangenen Jahr weit übertroffen. Dies ist das Ergebnis des aktuellen Creative & Design-Reports der weltweiten Studie „Digital Trends 2018“, für die das Marktforschungsinstitut Econsultancy im Auftrag von Adobe weltweit rund 2.700 Kreativ-Entscheider sowohl auf Kunden- als auch Agenturseite befragt hat. Bestätigt werden diese Erkenntnisse durch eine weitere Studie von Forrester und Adobe: Unternehmen mit kreativ designten Kundenerlebnissen verzeichnen demnach ein um 36 Prozent schnelleres Umsatzwachstum als die unkreative Konkurrenz. Im aktuellen Geschäftsjahr rechnen Design-orientierte Experience Businesses mit einer beachtlichen Umsatzsteigerung von satten 60 Prozent.

(Zum Vergrößern Anklicken)

„Unsere neue ˋDigital Trendsˊ-Studie belegt eindrucksvoll, dass Unternehmen zunehmend anhand ihrer kreativen Leistung gemessen werden. Die kreative Qualität von Kundenerlebnissen macht den Unterschied zwischen Erfolg und Mittelmaß aus. Wer im Wettbewerb um die Gunst der Kunden erfolgreich sein will, muss gleichsam in Technologie, kreative Talente und kollaborative Workflows investieren“, erläutert Katrin Baumann, Marketing Director Central Europe bei Adobe.

Künstliche Intelligenz schafft die Basis für maßgeschneiderte Designs und Kampagnen: Jedes überzeugende Kundenerlebnis beginnt mit großartig designten Inhalten. Das haben die meisten Unternehmen bereits erkannt und setzen erfolgreich auf eine ausgeprägte Design-Orientierung in ihrer Geschäftsstrategie. Mehr als zwei Drittel (67 Prozent) bezeichnen ihr Unternehmen in der „Adobe Digital Trends 2018“-Studie schon heute als Design-orientiert. Künstliche Intelligenz (KI) betrachten die Experten dabei als eine der vielversprechendsten Technologien, um die Bedürfnisse und Interessen von Kunden zu analysieren und in maßgeschneiderte Designs und Kampagnen umzuwandeln. 54 Prozent der Führungskräfte auf Kundenseite und 45 Prozent auf Agenturseite bringen KI in der Daten-Analyse bereits zum Einsatz. Für Kreativ- und Designprozesse nutzen fast 30 Prozent der Unternehmen KI-Algorithmen. Diese Inhalte in bedarfsgerechte Kampagnen zu übersetzen, ist für 36 Prozent der Führungskräfte auf Kundenseite und 22 Prozent auf Agenturseite ein klares KI-Einsatzgebiet.

Personalisierte Erlebnisse für die erfolgreiche Zielgruppenansprache: Personalisierte Echtzeit-Erlebnisse schaffen aus Sicht der befragten Kreativ-Entscheider die besten Voraussetzungen für eine erfolgreiche Zielgruppenansprache. Knapp jeder Dritte (31 Prozent) betrachtet dies als den bedeutendsten Trend der kommenden drei Jahre. Neben der richtigen Technologie benötigen die Design- und Marketingabteilungen dabei vor allem zeitgemäße Workflows, um konsistente Kundenerlebnisse bereitstellen zu können. 4 von 10 zählen ineffiziente Prozesse in der Zusammenarbeit von Kreation, Marketing und IT zu den größten internen Hürden. Digital begabte Kreativ-Profis zu finden und langfristig an sich zu binden, ist für 37 Prozent der Befragten eine zentrale Herausforderung. Mehr als drei Viertel der Unternehmen (79 Prozent) plant daher, in 2018 noch stärker in die digitalen Skills und entsprechende Weiterbildungsangebote zu investieren.

Top 3: Absatz- und Umsatzeinbußen durch ineffiziente Marketing-Technologie

Die IT-Beratungsgesellschaft Avanade und Sitecore zeigen im Rahmen einer aktuellen internationalen Umfrage unter 1.440 CIOs, CTOs und CMOs (mit deutschen Zahlen), dass nur fünf Prozent (GER 4%) aller befragten Unternehmen positive Kundenerlebnisse bieten. 60 Prozent der Befragten glauben, dass Ihnen auf Grund der Marketingtechnologie (Martech) ihres Unternehmens große Umsatz- und Absatzmöglichkeiten entgehen. Daraus folgen weitere nachstehende Studienergebnisse: