Talente im Fokus: Patrick Odenthal von Unilever

Fragt man Patrick Odenthal nach seinem größten beruflichen Erfolg, denkt er zunächst an viele einzelne Erfolgsmomente kleinerer, mittlerer und größerer Art. Dann entscheidet der Betriebswirt sich doch für etwas anderes: “Meine bisherige berufliche Entwicklung bei Unilever.” Die habe ihn vom Praktikanten nach kurzer Zeit zum Brand Manager Laundry DACH und aktuell zur spannenden Aufgabe des Brand Managers New Business DACH gebracht.

Und was tut man in dieser Rolle? “Ich beschäftige mich primär damit, innovative Reinigungsprodukte wie Wasch- oder Desinfektionsmittel und neue Marken zu launchen.” Herkömmliche Wasch- und Reinigungsmittel enthielten in der Regel Inhaltsstoffe basierend auf fossilen Kohlenstoffquellen. Diese gelte es zu verringern oder durch nachhaltige Inhaltsstoffe zu ersetzen, ohne dabei die Produktleistung zu beeinträchtigen. So trägt er dazu bei, den ökologischen Fußabdruck zu verkleinern und gleichzeitig die Konsument*innen glücklich zu machen.

Für seine eigene berufliche Zukunft wünscht sich Odenthal, weiterhin Spaß an der Arbeit zu haben, sich selbst konstant herauszufordern, Kolleg*innen und Teams so zu unterstützen, dass jeder seine Leistung optimal einbringen kann, und nie aufzuhören, Neues zu lernen. “Der Rest kommt dann von selbst”, sagt er.

Fragebogen an Patrick Odenthal von Unilever

Lieblingsmarke? Nike

Tollste Werbung? “You Can’t Stop Us” von Nike und “You’re more beautiful than you think” von Dove.

Vorbild? Meine Eltern und Kobe Bryant – er ist und bleibt das Sportidol aus meiner Jugend und symbolisiert den absoluten Willen und Fokus auf ein gemeinsames Ziel.

Bester Rat? There is no shortcut to success.

Was treibt Sie an? Begeisterung für Neues und die Motivation, nachhaltigen Einfluss zu kreieren.

