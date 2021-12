Talente im Fokus: Matthias Hanschke von Wilkinson Sword

Von

Als Digital Marketing Manager North-Europe verantwortet Matthias Hanschke bei Wilkinson Sword die Märkte Großbritannien, Benelux und den deutschsprachigen Raum. Was ihn besonders umtreibt, ist das “digital shelf”, zu verstehen als: Zusammenschluss verschiedener sich schnell verändernder digitaler Berührungspunkte, die Verbraucher nutzen, um mit Marken in Kontakt zu treten. Denn “die Shopping Journey von der Entdeckung bis zum Kauf ist nicht-linear, zufällig und findet 24/7 statt”, so Hanschke. Neues ausprobieren, den Zeitgeist erspüren, hartnäckig bleiben – das sei wichtig, um erfolgreich zu sein.

Ein gutes Beispiel dafür ist die Kampagne #ichrasieredich der Edgewell-Marke Bulldog, die als Newcomer auf Tiktok “den Algorithmus gebrochen hat”, wie der Master-Absolvent in International Management sagt.

“Der Einsatz von User-generated Content zeigt eindrucksvoll, wie Marken den Zeitgeist und den Tone of ­Voice von Tiktok nachhaltig verbinden können.” Eine offizielle Case Study hat die Wirksamkeit des Auftritts bestätigt. Auch wenn sich die digitale Welt noch so schnell dreht: “Man braucht einen langen Atem, aber ebenso ein funktionierendes test and learn. Denn Fehler helfen zu verstehen, auf was es wirklich ankommt”, so Hanschke.

Fragebogen an Matthias Hanschke von Wilkinson Sword

Lieblingsmarke? Mercedes-Benz. Wegen des positiven Gefühls, das die Marke in mir auslöst.

Tollste Werbung? Apple. Spots mit Wiedererkennungswert, die vor Kreativität strotzen.

Vorbild? Wahrscheinlich Michael Schumacher und sein absoluter Wille, der Beste zu sein.

Bester Rat? Alles ausprobieren.

Was treibt Sie an? Neues. Ich lerne sehr gerne und möchte immer einen Schritt vorankommen. Egal wie groß der Schritt ist.

