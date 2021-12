Talente im Fokus: Christina Sailer von Microsoft

Von

“Die Erfahrungen aus den Fehlern, die ich gemacht habe, nehme ich mit in die nächsten Projekte”, sagt die bei Microsoft Zuständige für das Public Sector Marketing. In dieser Funktion plant und realisiert sie mit unterschiedlichen Teams alle Marketingaktivitäten für die Zielgruppen Öffentliche Verwaltung und Gesundheitssektor.

Das kontinuierliche Ausprobieren, Lernen und Weiterentwickeln sei in der Unternehmenskultur verankert: “Don’t be a know-it-all, be a learn-it-all”.

Dass Sailer wohl doch ziemlich viel richtig gemacht hat, dafür sprechen Ergebnisse: Im Juli erhielt sie den “Microsoft Gold Club Award”, eine interne Auszeichnung für besondere Leistungen. Es gebe für sie derzeit kein spannenderes Thema als die Digitalisierung von Deutschland.

“Was für ein Glück, dass ich mich damit beruflich befassen darf”, sagt Christina Sailer, die an der Hochschule der Medien Stuttgart ihren Master in Corporate Communications (Electronic Media) machte. Ihre wichtigste Erfahrung der ersten Berufsjahre: “Man soll sich trauen, möglichst viele Fragen zu stellen. Denn von der Expertise und Erfahrung anderer kann man unglaublich viel lernen.”

Fragebogen an Christina Sailer von Microsoft

Lieblingsmarke? Eine aktuelle Neuentdeckung, die ich toll finde: die lokale Brand nkm, Naturkosmetik München.

Tollste Werbung? Ich lache regelmäßig über die aktuellen Sixt-Werbespots.

Vorbild? Zum Beispiel finde ich Miriam Meckel sehr beeindruckend. Aber häufig auch Kolleg*innen oder Freund*innen.

Bester Rat? Ein frischer Blick auf die Dinge ändert die Perspektive.

Was treibt Sie an? Neue Technologien und Lösungen kennenlernen, neue und bekannte Menschen und ihre Geschichten.

