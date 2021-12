Talente im Fokus: Aidin Asadi von Volkswagen

Seinen bislang größten beruflichen Erfolg und seine schwerste Enttäuschung hat Aidin Asadi in ein und demselben Projekt bei Volkswagen erfahren. Sein aktuelles Aufgabenfeld besteht in nichts geringerem als der Transformation des Autokonzerns.

Ein “absolutes Herzensprojekt” sei es für ihn gewesen, die Marke Volkswagen ab 2015 in der Heimat seiner Eltern, dem Iran, einzuführen. “Den Markteintritt zu leiten, mit den damit verbundenen Hoffnungen der Menschen für eine bessere Zukunft, war fantastisch”, erinnert er sich. Doch zum Leidwesen der jungen Autofans vor Ort sei die Markteinführung 2017 aufgrund von geopolitischen Entwicklungen gestoppt worden, bedauert der 34-Jährige, der seit gut acht Jahren bei VW arbeitet.

Asadis aktuelles Aufgabenfeld besteht in der Transformation des Autokonzerns – oder wie es bei VW heißt “Way to Zero”: “Die emissionsfreie Zukunft aktiv mitzugestalten ist ein echtes Privileg”, sagt der Assistent des Chief Marketing Officers von VW, der an Kampagnen für die neuen ID-Modelle der Wolfsburger mitwirkt.

Dazu gehörte auch das Rebranding der Marke Volkswagen mit der Enthüllung auf der IAA 2019. Er durfte “Teil des Teams sein, das den Markenauftritt dieser globalen Marke in ein neues Zeitalter gebracht hat”, sagt Asadi. Auch in Zukunft will er weiter an Transformationen mitwirken und dabei neue Marketingplattformen von Branded Entertainment über hybride Events bis zu digitalen Kampagnen gestalten.

Fragebogen an Aidin Asadi von Volkswagen

Lieblingsmarke? 911 – drei Zahlen mit so viel Emotionen.

Tollste Werbung? Tesla – weil es keine Werbung macht. Hier zeigt ein Tech-Unternehmen, wie Marketing ohne klassische Kampagnen funktioniert.

Vorbild? Helden des Alltags, Mütter, Väter, Pfleger*innen und viele mehr.

Bester Rat? No Rules Rules! – Gutes Buch übrigens.

Was treibt Sie an? Die Neugier auf morgen. Globale Herausforderungen mit Innovationen und smarten Lösungen anzugehen.

