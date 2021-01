Superbiomarkt-CEO Radau: “Wind unter die Flügel bekommen”

Von

In der siebten Folge unserer Video-Interviewreihe “Drum & Talk by absatzwirtschaft” sprechen wir mit Michael Radau, CEO der Superbiomarkt AG.

Radau ist ein echter Pionier: Schon 1992 entwickelte er das Superbiomarkt-Konzept, dessen Merkmal ein 100-prozentiges Bio-Sortiment ist. Seine damaligen Ziele: Bio einer größeren Käuferschicht näherbringen und eine große Bio-Auswahl in moderner Supermarktatmosphäre anbieten.

In Münster eröffnete 1993 schließlich der erste Superbiomarkt, einer der ersten Bio-Supermärkte in Deutschland. Im Jahr 2020 zählt die Superbiomarkt AG 24 Märkte und rund 700 Mitarbeiter in Nordrhein-Westfalen und Niedersachsen – Radaus Unternehmen kann mit einer Bio-Vielfalt von mehr als 7000 Produkten aufwarten.

Themen aus dem Video-Interview mit Michael Radau, CEO der Superbiomarkt AG:

So hat Superbiomarkt-Gründer Radau das Jahr 2020 erlebt (ab 1:02)

Warum sich immer mehr Menschen ökologischen Lebensmitteln zuwenden (2:22)

Wird sich der Trend zu gesunder Ernährung verstetigen? (4:57)

Die Idee zum Superbiomarkt (7:29)

Wie Bio-Qualität langfristig sichergestellt werden kann (8:25)

Wie kann man seriöse Bio-Qualität dem Kunden glaubhaft kommunizieren? (13:12)

“Es war und ist ein gutes Gefühl, in einer Branche tätig zu sein, die Sinn macht” – die Bedeutung gesellschaftlicher Verantwortung (14:09)

Michael Radau privat – 5 schnelle Fragen: Welches Buzzword ihn besonders nervt, wie ihn seine Mitarbeiter beschreiben würden und was sein Lieblingsinstrument ist (15:39)

Bleiben Sie uns gewogen und im Takt!

