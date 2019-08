Studien der Woche: Smartwatch, E-Scooter, Handelsmarke

Im Geschäft mit Computer-Uhren kann nach wie vor kein Wettbewerber zu Apple aufschließen. Im vergangenen Quartal wurden nach Berechnungen der Marktforschungsfirma Strategy Analytics 5,7 Millionen Geräte verschiedener Modelle der Apple Watch verkauft – 50 Prozent mehr als ein Jahr zuvor.

Der Anteil von Apple am Smartwatch-Markt sei damit von 44,4 auf 46,4 Prozent gestiegen. Samsung folgt auf dem zweiten Platz mit zwei Millionen verkauften Computer-Uhren und knapp 16 Prozent Marktanteil. Der südkoreanische Smartphone-Marktführer konnte unter anderem mit einem im Frühjahr herausgebrachten neuen Modell den Absatz mehr als verdoppeln. Beim Fitnessband-Pionier Fitbit sanken die Verkäufe der hauseigenen Smartwatches binnen eines Jahres von 1,3 auf 1,2 Millionen Geräte.

Unter den drei größten Anbietern finden sich damit keine, die das auf Android basierende Google-Betriebssystem Wear OS nutzen. Google stellt es bereits seit 2014 Herstellern wie Fossil zur Verfügung, es konnte aber anders als Android bei Smartphones nicht zur dominierenden Plattform aufsteigen. Die Apple Watch ist seit dem Marktstart im Frühjahr 2015 die bestverkaufte Computer-Uhr.

Mehr zur Studie finden Sie hier.

Top 2: Jeder zweite Telefontarif online abgeschlossen

In den Fußgängerzonen, in Einkaufszentren und selbst in Wohngebieten sind die Handyshops kaum noch wegzudenken. Einer Studie der Marktforschungsberatungsgesellschaft Research Tools zufolge wird lediglich jeder fünfte Telefon- oder Internetvertrag in einem dieser kleinen Läden abgeschlossen. Das Gros der Verträge – jeder zweite Tarif – wird dagegen online abgeschlossen. Ein Viertel der Produktverträge wird in einer Filiale der großen Elektronikketten Media Markt und Saturn oder in einem unabhängigen Telekommunikationsshop unterzeichnet.

Zu diesen Ergebnissen kommt die Studie “Unternehmensprofile Telekommunikation 2019”. Die Studienmacher haben auf Basis von auf Basis von 2000 online-repräsentativen Interviews und rund 4200 Produktabschlüssen Struktur und Verhalten der Kunden von elf Telekommunikationsdienstleistern analysiert.

In der Kundenstruktur zeigen sich deutliche Unterschiede. Die Angebote der großen Lebensmitteldiscounter – Aldi Talk und Lidl Connect – zählen zu den jüngsten Marken, die Anbieter 1&1 sowie Telekom sind verstärkt in den älteren Altersgruppen relevant. Beim Vergleich der aktuellen Marktanteile mit den Anteilen der Abschlussabsicht erweist 1&1 die höchste positive Differenz, was auf ein zu erwartendes Plus der Abschlusszahlen hindeutet. Unter den Mobilfunkdiscountern ist vor allem bei Aldi Talk ein Zuwachs zu erwarten.